Antigos alunos dos Pupilos do Exército acusados de agressões a colegas de 10 e 11 anos

O Ministério Público (MP) acusou três antigos alunos dos Pupilos do Exército de crimes de ofensa à integridade física qualificada por terem agredido, entre Setembro e Dezembro de 2014, oito colegas, com idades entre os 10 e 11 anos.

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) adianta nesta quarta-feira que os arguidos, um nascido em 1997 e os outros dois em 1998, estudantes do 5.º ano, aproveitando o ascendente que possuíam sobre os alunos do 6.º ano do mesmo estabelecimento militar de ensino, em virtude de terem sido investidos pela escola em comandantes de companhia e de pelotão, agrediram oito colegas, com idades entre os 10 e 11 anos, provocando-lhes lesões.

Os arguidos encontram-se sujeitos à medida de coacção de termo de identidade e residência.

Entretanto, num outro caso ocorrido recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a abertura de um inquérito relacionado com as agressões a uma criança de 10 anos, alegadamente cometidas por alunos mais velhos dos Pupilos do Exército.

"Confirma-se a instauração de inquérito na sequência de participação", disse a PGR, em resposta à agência Lusa, adiantando que a investigação decorre no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

Na passada sexta-feira, o Correio da Manhã revelou que a criança, de 10 anos, tinha sido alvo de "agressões bárbaras" ao longo de um mês, havendo fotografias que ilustram "marcas de golpes com cinto e queimaduras nos braços".

