Andam a brincar com a democracia e nós deixamos

Talvez tenha passado despercebido no meio dos atentados terroristas, da ameaça ao acordo de Paris ou do aumento do caos diplomático no Médio Oriente, mas o que é facto é que a democracia portuguesa sofreu uma ameaça séria na semana passada, directa, bem audível e de quem menos se esperaria: os juízes portugueses, eventualmente representados pela sua associação sindical, ameaçaram inviabilizar a realização das próximas eleições. Assim mesmo, no melhor estilo tropical.

O poder judicial entende que as suas reivindicações sindicais justificam que não intervenham nas próximas eleições autárquicas, o que impediria a sua realização, uma vez que os tribunais têm de estar em funcionamento durante o acto eleitoral. Cite-se a magistrada: “Temos que ser eficazes. Não estamos dispostos a colaborar no processo eleitoral porque o poder político também nos destrata e nos desconsidera”. E a chantagem compensou, como se viu pelas declarações públicas do primeiro-ministro e da ministra da Justiça.

E o que é afinal a “clara tentativa de funcionalização dos juízes”, no dizer do seu sindicato, a tal desconsideração que justifica menorizar eleições? O que estará em causa nesta ameaça de greve? Basicamente duas coisas. Dinheiro, claro (e eu sou daqueles que acha que os juízes devem ser mesmo bem pagos, mas no seu salário, que paga IRS e segurança social, e não em ficções absurdas e manhosas como os supostos subsídios para a exclusividade na função ou suplementos da “condição de juiz”). Até porque, pragmaticamente, sem uma devida recompensa salarial será sempre mais difícil recrutar vários bons juristas e bons cidadãos que seriam excelentes juízes e romper de vez com o padrão seminarista-burocrático que trazemos do Estado Novo.

E algo de mais diáfano e incompreensível, que é a indisponibilidade dos juízes aceitarem, no fundo, uma boa gestão dos tribunais e dos recursos a eles afectos, designadamente recursos humanos, entre os quais os juízes. No caso dos magistrados judiciais, quem faz essa gestão? Os próprios juízes, quer através do Conselho Superior da Magistratura e, em concreto, muitas vezes através dos presidentes dos tribunais, que são sempre juízes.

O juiz é o único senhor da sua decisão concreta e esta apenas pode ser afectada pela via do recurso judicial. Estamos, creio, todos de acordo nisto. Mas não haver quem se dedicasse à organização do trabalho de um tribunal foi um dos nossos dramas durante décadas, que ainda está muito longe de ser ultrapassado, e que levou a que apenas se conseguisse tentar responder às dificuldades com o despejar de mais dinheiro e de mais juízes e de mais procuradores sobre o sistema judicial. Sem grandes critérios de gestão, de afectação de recursos, de avaliação de necessidades e de prioridades.

PS, PSD e CDS já perceberam isso há muito tempo. A reforma de 2008, que criou os actuais órgãos e modelo de gestão nos tribunais judiciais de primeira instância, presididos por um juiz, foi apresentada por um governo do PS e mantida intacta nesse aspecto quer pelo último governo PSD/CDS, quer pelo actual Governo. Queira-se ou não, há um “pacto para a justiça” entre partidos com uma larga maioria parlamentar. E provavelmente este modelo também explica diversos dos resultados animadores no plano da justiça civil que se têm verificado ultimamente (o que seria muito útil confirmar ou infirmar do ponto de vista técnico, porque há muito ainda a melhorar no tema da organização dos tribunais e da prestação do serviço público de justiça).

Que a um juiz seja difícil aceitar que tem agora um colega mais graduado na função a quem cabe zelar pelo bom funcionamento do tribunal, designadamente pelos seus tempos de resposta, e prestar contas públicas sobre esse funcionamento, é compreensível e é humano. Todos os modelos podem e devem ser discutidos, devendo ser claro, no entanto, que no serviço público de justiça o critério máximo deverá ser a qualidade e celeridade do resultado para o cidadão e para as empresas, e não as conveniências laborais dos intervenientes. Mas, perante discordâncias, ameaçar-se a realização de um acto eleitoral… Ainda bem que se banalizaram as eleições livres como actos da nossa vida colectiva, mas a saudável normalização da democracia exige também que os seus conservadores e seus garantes estejam sempre à altura do que se espera deles.

