Um comissão de inquérito de polémicas e sem resultados práticos à vista

Já tem quase um ano, 19 audições feitas, mais de 40 reuniões, já esteve suspensa por duas vezes. Está agora perto do fim? Não. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000 ainda não acabou, mas, se não houver mais nenhuma guerra esquerda/direita, não deverá faltar muito. Para a história deverá ficar uma comissão que, ao contrário do inquérito ao BES, ficou presa nas polémicas políticas, sem ter avaliado a fundo as decisões de gestão do banco público.

Se a CPI não receber os documentos que estão presos a uma decisão do Supremo, pouco ou nada os deputados poderão fazer para avaliar a gestão do banco público no últimos 16 anos. E não se perspectiva que os venham a receber tão cedo. Mesmo sem documentos, os sociais-democratas não querem deixar acabar o escrutínio sem ouvirem as restantes sete pessoas que ainda podem exigir ouvir e garantem que haverá "surpresas" nesses requerimentos. Uma das surpresas poderá ser o arrastar dos trabalhos da comissão para o Verão - os inquéritos podem prosseguir em Agosto.

Para decidirem os passos a seguir, está marcada uma reunião da mesa de coordenadores da comissão para esta quarta-feira à tarde. Certo é que o braço-de-ferro mantém-se. “Não vamos deixar de actuar em conformidade, usar todos os mecanismo para promover as audições que achamos necessárias para as conclusões da comissão", diz ao PÚBLICO o deputado do PSD Hugo Soares.

O PS tem outro entendimento. Para os socialistas, a comissão - que aliás, a esquerda nunca quis - estava terminada. O relator está pronto a fazer o relatório, os socialistas já não querem ouvir mais ninguém e é certo que vão travar todas as audições que possam. Juntam-se assim ao BE que até já apresentou as suas conclusões, na vontade de encerrar a comissão. “Se ninguém quiser, avançamos para o relatório. A comissão já tem quase um ano, já interrogámos quase 20 pessoas", diz João Paulo Correia, do PS. PCP e BE também consideram que os trabalhos estão completos e vão defender essa posição na reunião desta quarta-feira.

Contudo, as audições que o PSD quer pedir são de carácter obrigatório e os deputados vão ter de decidir o que fazer, até porque o tempo escasseia para ouvirem os sete responsáveis e para o relator preparar o relatório a tempo do fim da sessão legislativa. Ou serão marcadas várias audições no mesmo dia ou há uma possibilidade forte de que os deputados tenham de se reunir em Agosto, uma vez que, por norma, a comissão é suspensa para que seja feito o relatório.

Mas, afinal, o que é que já se sabe? Das audições feitas até agora, pouco se desceu ao detalhe dos negócios ruinosos para a CGD. Muito por culpa da falta de documentação, que retirou aos deputados os instrumentos para poderem inquirir os intervenientes sobre casos mais concretos, como aconteceu em comissões anteriores como a do BES.

Dos 19 responsáveis, entre ministros das Finanças, responsáveis pelo Banco de Portugal ou administradores da CGD desde o ano 2000, raros foram os que se referiram a casos concretos da vida do banco: na sua maioria, os ministros negaram influência nos negócios concretos da vida da CGD; e os administradores negaram que alguma vez os Governos lhes tivessem pedido favores por causa de créditos.

Apenas a audição do ex-ministro Campos e Cunha destoou, por este dizer que o então primeiro-ministro José Sócrates tinha interferido na gestão da CGD, ao exigir-lhe a demissão do presidente do banco público. José Sócrates veio negar essa informação, e posteriormente, Teixeira dos Santos assumiu que foi uma decisão sua a de demitir Vítor Martins da administração da Caixa.

Grande parte das 45 reuniões desta comissão aconteceram num clima de jogo de forças e entre as pressões de todos os lados. Os momentos mais polémicos aconteceram mesmo por causa da nomeação de António Domingues para a presidência do banco público. Primeiro ao discutir-se se este facto cabia ou não no objecto da comissão; depois, porque, durante o tempo de trabalho da comissão, rebentou a polémica acerca de saber se a administração da CGD estaria isenta de entregar no Tribunal Constitucional as declarações de rendimentos.

Durante esta discussão, Domingues fez chegar documentos à comissão sobre as negociações com o Governo, entre eles uma carta em que dizia que tinha acordado com o executivo a dispensa dessa obrigação para os administradores. O Governo considerou que houve um "erro de percepção mútuo" e que não tinha garantido preto no branco a exclusão dos administradores da CGD desta obrigação. Foram estes documentos que deram origem à segunda comissão de inquérito, apenas sobre a nomeação e a demisão de António Domingues, também ela ainda em funcionamento e também ela quase a terminar.

