Filha de Krus Abecasis é candidata do CDS em Lisboa

Raquel Abecasis, directora-adjunta da Rádio Renascença e filha do antigo presidente da câmara Krus Abecasis, vai ser candidata independente pela lista do CDS à junta de freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa.

A jornalista vai deixar a Rádio Renascença, onde trabalhava há 30 anos, para ser candidata autárquica pelo partido que era do seu pai e pelo qual presidiu à câmara entre 1980 e 1989, segundo avançou o jornal Sol e confirmou o PÚBLICO. “Foi um desafio que surgiu na primeira conversa que tive com a Assunção Cristas, na qual ela percebeu que isso não era uma coisa que eu tinha completamente afastada das minhas perspectivas”, afirma, em declarações à Renascença. A jornalista assumiu que há uma “probabilidade forte” de vir a filiar-se no CDS.

Raquel Abecasis é moradora noutra freguesia de Lisboa. mas candidata-se a uma junta onde viveu a sua juventude. A junta das Avenidas Novas é actualmente presidida por Daniel Gonçalves, do PSD, que já não será recandidato por decisão da distrital de Lisboa do partido.

