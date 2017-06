Caso EDP: PCP exige ao Governo fim dos superlucros e controlo público do sector

Chamar “rendas excessivas” aos “superlucros” obtidos pela EDP e pela REN é, para o PCP, um eufemismo. “Lucros monopolistas” é que é a expressão correcta, defendem os comunistas. Com a investigação em curso aos chamados contratos CMEC - contratos celebrados com o Estado - os comunistas aproveitam para pressionar o Governo e exigir, com redobrada força: o fim destes acordos que foram permitindo lucros “excessivos”; o “apuramento de todas as responsabilidades no plano político e empresarial”; a “urgente intervenção da justiça até às últimas consequências”; e a “recuperação do controlo público do sector electroprodutor”.

Numa nota intitulada EDP - Privatização, segmentação e liberalização do sector: pecado original da corrupção, os comunistas explicam que o caminho só pode ser o de exigir o controlo público do sector, “incluindo a rede de transporte de energia”. Entendem que assim se assegurará “energia eléctrica a tarifas adequadas ao nível de vida dos portugueses, às condições da economia”, às pequenas e médias empresas, à criação de emprego e à defesa dos interesses nacionais.

Face à “gravidade da situação”, o PCP garante ainda que “não só continuará a intervir em todos os planos para colocar o sector electroprodutor ao serviço do país, como exigirá do Governo medidas e opções que ponham cobro a uma situação insustentável para o povo português e para o país”.

Embora a reivindicação não seja uma novidade no seio dos partidos que agora apoiam este Governo, a nota enviada pelo PCP surge como reacção à investigação em curso, na qual foram constituídos arguidos “alguns dos principais responsáveis pela EDP, onde se inclui o presidente do conselho de administração executivo e ex-ministro do Governo PSD/CDS de Santana Lopes - António Mexia - como suspeitos de corrupção nos processos de negociação com o Estado dos chamados CMEC - Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual”.

“Monstro eléctrico”, “promiscuidades” e “negociatas”

Mas para o PCP não seria preciso haver estas notícias para se “considerar um crime contra os interesses nacionais as decisões tomadas por sucessivos governos do PSD, PS e CDS que levaram à segmentação da EDP em EDP produção, EDP comercialização e REN e à sua posterior privatização”. Para os comunistas, foram essas decisões, “juntamente com a constituição de um pretenso mercado liberalizado de electricidade, a que se seguiu a criação do MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidade) que criaram as condições, para as insuportáveis tarifas da energia eléctrica pagas pela população e a economia nacional, e os correspondentes e consequente superlucros alcançados pela EDP e pela REN”.

Sublinhando que combateram “desde a primeira hora o processo de privatização da EDP e da GALP”, os comunistas recordam ainda que, antes dos polémicos CMEC, houve os CAE - Contratos de Aquisição de Energia, “que já garantiam superlucros à EDP e a outras empresas electroprodutoras”. Em 2004, “os CAE, da EDP, foram transformados em Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual - CMEC, supostamente para permitir a negociação e aquisição de energia eléctrica a custos de um (impossível) mercado liberalizado”.

Ora, “este ‘monstro eléctrico’ criou as condições propícias para o desenvolvimento de todo o tipo de promiscuidades, negociatas e suspeições que exigem apuramento e uma intervenção rápida da justiça”, escrevem os comunistas. E acrescentam: “Mas esta situação tem na sua base um ‘pecado original’: as decisões e opções políticas de sucessivos governos da política de direita que entregaram um sector estratégico a outros interesses – privados e estrangeiros - que não os nacionais.”

Fazendo uma viagem no tempo, os comunistas detalham vários acontecimentos passados nos quais viram barradas as tentativas de pôr fim a estes “superlucros” e terminam exigindo (como o Bloco de Esquerda e o PS) que seja concretizado, de forma rápida, o que ficou plasmado no Orçamento do Estado de 2017 – “a obrigatoriedade da ERSE fazer o ‘ajustamento final’ dos CMEC ainda em vigor, até ao fim do 1º Semestre, e determinar o seu montante e impacto nas futuras tarifas”.

