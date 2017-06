O ódio ao louro

As formigas consideram o louro um veneno e eu começo a dar-lhes razão. O louro é-nos imposto desde que começamos a torcer o pepino. “À portuguesa”, aprendemos, é “com banha, alho e louro”. A banha caiu em desgraça, mas o louro aguentou-se.

Ontem a Maria João ofereceu-me um arroz de tomate inexplicavelmente bom. Ainda não está no tempo dos tomates nem nada. Mas o arroz soube-me pela vida. Porque seria? Finalmente condescendeu a explicar: era porque não tinha louro.

“O arroz de tomate leva louro?”, perguntei de boca cheia. “Sim”, respondeu, “só que tu não gostas de louro.” “Não gosto de louro? Eu? Não gosto de louro?” “Não”, suspirou.

E é verdade. Conheço umas cabras aqui perto que dão mortais de costas para arrancar folhas de louro à dentada. São apenas cinco cabras, mas desnudam um ramo espalhafatoso de loureiro em menos de dois minutos. Sou incapaz de pensar em comê-las, mas não lhes gabo o tempero.

Escreve-se “percebes” no Google e aparecem receitas satânicas em que se incita os nativos a estragar o subtil sabor oceânico com louro... e alho. Numa receita da Moulinex encontrei esta frase inesquecível de tão traumática: “Deixei (os percebes) 1 minuto para tomar o gosto de louro e alho.” No website do Turismo de Vigo aconselham a juntar uma folha de louro à cozedura... de todos os mariscos!

Será galego ou português este delírio da vizinhança atlântica? Será que é um resquício do tempo em que convinha disfarçar o cheiro e o sabor dos percebes já bastante defuntos? Raio do louro!

