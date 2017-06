Quartel-general militar europeu entra em funcionamento na quinta-feira

A primeira estrutura militar própria da União Europeia (UE), chamada Capacidade Militar de Planeamento e Condução, começará a funcionar esta quinta-feira. A criação deste quartel-general tinha sido aprovada em Março pela União Europeia, para as suas operações militares no estrangeiro.

Em princípio, diz o El País, este quartel funcionará unicamente para as missões da União Europeia que não envolvam o uso da força. A decisão foi anunciada esta quarta-feira pela Alta Representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, durante a apresentação do Fundo Europeu de Defesa, lançado pela Comissão Europeia. Mogherini, citada pela Euronews, afirmou que esta medida permitia mais cooperação “seja em investigação, ou nas capacidades de desenvolvimento, ou através das missões e operações militares e civis da União Europeia”.

O Reino Unido, que se opunha fortemente à ideia, tinha bloqueado uma maior cooperação militar entre os membros da União Europeia. Depois de iniciado um processo para o “Brexit”, as negociações para um quartel-general europeu ficaram facilitadas, por haver também uma maioria de países a favor de uma maior coordenação europeia face às ameaças geopolíticas.

“Tentativas para avançarmos no sentido de uma defesa comum têm sempre feito parte do projecto europeu desde a sua concepção”, escreveu o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, num artigo de opinião publicado esta terça-feira no PÚBLICO, considerando que chegou a hora de se fazer mais.

Os países-membros da União Europeia “têm muito a ganhar se partilharem veículos, normalizarem as munições e, sobretudo, se avançarem com investigação de forma conjunta em vez de separadamente”, afirmava Juncker, sublinhando que a falta de cooperação entre os Estados-membros faz com que se gaste dinheiro desnecessariamente. Juncker esclarecia ainda que este fundo não substitui os orçamentos nacionais em matéria de defesa.

Já anteriormente, o presidente da Comissão Europeia tinha defendido a necessidade de existir uma força de defesa comum, um quartel-general europeu, que funcionasse como um complemento à NATO.

Segundo o El País, este quartel será liderado por Esa Pulkkinen, actual responsável pelo Comité Militar da União Europeia, que tem como objectivo aconselhar o Comité Político da UE ao nível das questões militares. O funcionamento desta estrutura militar será revisto em 2018 pelos Estados-membros, altura em que lhe poderão ser atribuídas novas competências.

