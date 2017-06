Empresas de Trump beneficiaram de donativos destinados a hospital oncológico infantil

Já se sabia que a Eric Trump Foundation, do terceiro filho do Presidente dos Estados Unidos, era conhecida por angariar dinheiro para o St. Jude Children’s Research Hospital, um centro de tratamento e investigação do cancro em crianças. O historial de torneios de golfe com fins solidários organizados pela família Trump também era público. Agora, a revista Forbes revela alguns pormenores sobre a forma como estes dois pontos se cruzam na mesma recta: uma parte das receitas dos torneios de golfe de beneficência organizados em resorts do grupo empresarial de Trump acabavam por reverter parcialmente em benefício da família do chefe de Estado norte-americano.

Com os eventos de solidariedade, Eric entregou a este centro de tratamento e investigação do cancro em crianças mais de 11 milhões de dólares ao longo de dez anos, a maior parte com o dinheiro angariado em torneiros anuais de golfe, refere a revista. A questão levantada pela Forbes é que nem todo o dinheiro dos eventos de caridade tiveram como destino a ajuda às crianças com cancro, porque o grupo empresarial cobrava à Eric Trump Foundation pela organização dos torneios, apesar do filho do Presidente ter afirmado publicamente que o campos de golfe eram utilizados "100% sem despesa".

Desta forma, uma parte dos donativos entregues pelos participantes dos torneios de golfe, que julgavam que as verbas iriam na totalidade para o hospital oncológico, acabaram por ficar nas mãos da família. As contas analisadas pela revista, que teve acesso às despesas cobradas pelo grupo empresarial de Trump, contrariam a versão da família do Presidente, que alegava que os eventos eram organizados gratuitamente.

Ao analisar os registos da fundação de Eric Trump e de outras instituições de caridade, a Forbes concluiu que a organização das partidas de golfe não eram gratuitas – uma parte de mais de 1,2 milhões de dólares pagos pelos eventos não estavam documentados pela Trump Organization, da qual o filho do Presidente norte-americano é agora vice-presidente.

O primeiro torneio de golfe decorreu em 2007, quando Eric tinha 23 anos. Foram angariados 220 mil dólares. Até 2010, as despesas dos torneios rondaram, em média, os 50 mil euros, segundo os registos consultados pela revista norte-americana.

É no ano seguinte que os custos sofrem uma subida significativa: se em 2010 as despesas tinham sido de 46 mil dólares, passaram para 142 mil em 2011; no ano seguinte voltaram a descer (para 59 mil dólares), mas a partir daí a tendência foi sempre crescente: dispararam para 230 mil dólares em 2013, passaram para 242 mil em 2014 e atingiram os 322 mil em 2015.

Para especialistas na organização de torneios de golfe com fins solidários contactados pela Forbes, o volume de custos em causa "desafia o que é razoável". Um antigo organizador de dois dos torneios de beneficência dos Trump, Ian Gillule, contactado pela revista, nota que grande parte dos produtos consumidos nos eventos, como bebidas, eram doados, e que as actuações de artistas não eram remuneradas.

Nesta investigação, a revista norte-americana refere ainda que a Donald J. Trump Foundation terá usado a fundação do filho para canalizar 100 mil dólares de donativos para a Trump Organization. E contabilizou mais de 500 mil dólares que terão sido direccionados para outras instituições de caridade que não o St. Jude Children’s Research Hospital. Algumas destas instituições, aponta a Forbes, estão ligadas a membros da família do Presidente ou a associados próximos.

Eric, apresentado como um homem de negócios e um filantropo, criou a sua fundação em 2006 como uma instituição de caridade pública, podendo garantir financiamento através de donativos. O principal beneficiário conhecido é o referido hospital oncológico em Memphis, estado norte-americano do Tennessee.

A Trump Organization recusou responder questões colocadas pela Forbes sobre os pagamentos ao grupo. Na terça-feira, porém, um porta-voz de Eric Trump emitiu um comunicado a negar que as empresas tenham "lucrado de forma alguma da fundação ou das suas actividades".

"Deduzir que houve intenção maliciosa da parte de uma organização de caridade que mudou tantas vidas não só é vergonhoso como é repugnante", lê-se no documento citado pela ABC News. A fundação afirma ainda que angariou até à data 16,3 milhões de dólares para o St. Jude Children’s Research, um montante que supera o valor contabilizado pela Forbes relativo aos torneios de golfe.

