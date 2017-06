Cultura romena vai deambular pelas ruas de Alfama

As ruas de Alfama vão ser o palco do coreógrafo e performer Cosmin Manolescu & Paradis Serial durante seis dias. De 7 a 12 de Junho, entre as 16h e as 19h, o romeno irá dançar por diferentes recantos do bairro lisboeta, promovendo a interacção entre o artista, o público e o ambiente urbano.

O ponto de encontro do “#wandering Alfama” é sempre o mesmo: às 16h na esplanada em frente à Igreja de São Vicente de Fora. A partir daí, Cosmin irá dançar com todos os que estiverem pelas ruas do bairro mais antigo da capital e que o queiram acompanhar. O projecto poderá ser seguido online, através de gravações em directo e fotografias no Facebook e no site http://icr.ro/lisabona/wandering-alfama/pt.

Às 19h do último dia do evento, o artista irá realizar uma performance-palestra de uma hora sobre a dança contemporânea romena, na Rua Barão nº10, a sede do Instituto Cultural Romeno Lisboa, em Alfama.

Esta iniciativa decorre por se celebrar o 100º aniversário das relações diplomáticas entre a Roménia e Portugal. O Instituto Cultural Romeno em Lisboa e a Embaixada da Roménia em Portugal estão a organizar, ao longo do ano, uma série de eventos culturais representativos da criatividade romena.

Texto editado por Ana Fernandes

