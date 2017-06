Mulher processa Estado francês pelo aumento da poluição em Paris

Uma mulher decidiu processar o Estado francês, acusando-o de não aplicar medidas eficazes para travar a poluição atmosférica que tem aumentado na capital daquele país, noticia a BBC. Clotilde Nonnez mora em Paris há 30 anos e desde que chegou à cidade viu aumentar os seus problemas respiratórios.

Esta professora de yoga de 56 anos, dançarina reformada, diz ter levado sempre uma vida saudável. Contudo, o seu quadro clínico tem piorado, entre asma crónica e pneumonia, o que acredita ser consequência dos níveis de poluição na cidade.

Em Dezembro de 2016, estes níveis bateram recordes. De acordo com a Airparif, uma organização não-governamental credenciada pelo Ministério do Ambiente para controlo da qualidade do ar em Paris, a cidade enfrentou “uma das mais prolongadas e intensas crises de poluição dos últimos dez anos”. A organização considera que as condições atmosféricas locais, sem vento, promoveram a acumulação de fumo no ar, proveniente de incêndios, tabaco e outros poluentes.

Clotilde Nonnez quer agora forçar o Governo francês a tomar uma posição mais proactiva sobre o tema. “Estamos a proceder à acusação porque consideramos que os problemas médicos que as vítimas de poluição sofrem são o resultado da falta de resposta das autoridades perante a poluição”, explicou o advogado de Clotilde ao jornal Le Monde. François Lafforgue sublinhou que a poluição atmosférica causa 48 mil mortes por ano no país.

De acordo com a BBC, Paris tem tentado combater os altos níveis de poluição ao longo dos anos, aplicando medidas que possibilitem a redução de emissões poluentes no ar. No final de 2016, quando Paris subiu drasticamente os seus níveis de poluição, o Governo de François Hollande decidiu tornar todos os transportes públicos gratuitos, encorajando os cidadãos a deixarem de utilizar os seus carros — uma medida que rapidamente foi anulada, depois de verificados os elevados custos associados. Foram, no entanto, aplicadas restrições à circulação de automóveis produzidos antes de 1997, por serem considerados mais poluentes.

O advogado de Clotilde Nonnez anuncia que mais casos chegarão à justiça nas próximas semanas — em Lyon, Lille e noutras localidades.

