Ruben Semedo oficializado no Villarreal por 14 milhões

O Sporting oficializou nesta quarta-feira a transferência de Ruben Semedo para o Villarreal, revelando no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que o negócio se fez por 14 milhões de euros, ficando os "leões" com direito a 20 por cento do valor de uma futura transferência do jogador.

PUB

Formado nas escolas do Sporting, Ruben Semedo, de 23 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com o "submarino amarelo", naquele que é um regresso ao futebol espanhol, depois de ter passado uma época por empréstimo no Reus.

PUB

PUB