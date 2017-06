Espanha tremeu, mas Lopetegui evitou primeira derrota

Julen Lopetegui não se livrou de um enorme calafrio, mas conseguiu evitar a primeira derrota enquanto seleccionador de Espanha: num encontro particular com a Colômbia, a selecção “roja” esteve em vantagem no marcador, permitiu a reviravolta, e restabeleceu o empate (2-2) já nos derradeiros minutos. Os erros defensivos penalizaram a equipa espanhola, que alinhou com um grande número de opções secundárias num jogo por vezes marcado pela excessiva dureza das duas formações.

PUB

A Colômbia não deu facilidades à selecção espanhola no nono jogo de Lopetegui. A “roja” prepara o encontro de domingo em Skopje com a Macedónia, do Grupo G de apuramento para o Mundial, e o técnico utilizou várias opções secundárias. O guarda-redes Pepe Reina foi um deles e foi protagonista de alguns erros que a selecção espanhola quase pagou caros. Mas o jogo em Murcia até começou bem para os espanhóis, que aos 22’ se adiantaram por David Silva: após grande passe de Pedro, o futebolista do Man. City rematou e contou com a ajuda do guarda-redes Ospina. O colombiano tocou a bola mas deixou-a passar pelas mãos e viu-a entrar na baliza.

Mas a Colômbia deu a volta ao resultado em dois erros defensivos da Espanha. Cardona fez o empate (40’) na sequência de uma falha incrível da defesa espanhola: Azpilicueta, Piqué e Reina ficaram a olhar uns para os outros e o atacante do Monterrey não desperdiçou a oferta. E, no início da segunda parte, Falcao consumou a reviravolta ao cabecear sem oposição, após canto em que Reina falhou completamente na saída à bola. Foi o 26.º golo pela selecção do avançado do Mónaco, que se tornou no melhor marcador da história da Colômbia.

PUB

A selecção espanhola sentia dificuldades em criar lances de perigo, mas ainda foi a tempo de fazer o golo do empate, aos 87’, num cabeceamento de Morata, após cruzamento de Saúl no lado esquerdo.

Em Nice, a Itália bateu o Uruguai por 3-0 numa partida cujo marcador foi inaugurado por um autogolo logo aos sete minutos: ao tentar fazer um corte, Giménez desferiu um remate potente para o fundo da própria baliza. Os italianos só voltariam a fazer funcionar o marcador na recta final do encontro. Primeiro foi Éder, avançado nascido no Brasil, a fazer o 2-0 com o desvio a um primeiro remate de Gabbiadini, que aproveitou um desentendimento da defesa uruguaia. Já no período de compensação, De Rossi completou o resultado numa grande penalidade assinalada por falta de Giménez sobre El Shaarawy.

PUB

PUB