Acusações do FC Porto ao Benfica sobre corrupção levam Ministério Público a abrir inquérito

O Ministério Público confirmou ao PÚBLICO a instauração de um inquérito no DIAP de Lisboa na sequência do recebimento de uma denúncia anónima relativa a uma suposta troca de mails entre Pedro Guerra e o antigo árbitro Adão Mendes e que, segundo Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, são prova de um "esquema de corrupção para beneficiar o Benfica".

Em declarações ao PortoCanal, o responsável pela comunicação dos "azuis-e-brancos" disse ter recebido cópias das trocas de mensagens entre os dois elementos, afirmando que as mesmas ilustram a "clandestinidade na arbitragem portuguesa".

"Em Fevereiro de 2014, Adão Mendes, um ex-árbitro de primeira categoria, mandou um email ao Pedro Guerra (comentador de desporto e director da Benfica TV) a dizer que 'não podemos ser mansinhos'", afirma Francisco J. Marques. No susposto documento, os dois envolvidos farão referência ao “primeiro-ministro”, que será, na realidade, de acordo com Francisco J. Marques, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e não António Costa.

Entretanto, o Benfica reagiu às declarações de Francisco J. Marques, afirmando que vai avançar com um processo-crime contra o responsável portista: "O Sport Lisboa e Benfica repudia e desmente de forma veemente as falsas e absurdas insinuações do director de comunicação do FCP e avançará com o correspondente processo-crime por difamação e outros processos que se justifiquem. Considerando que mais não visam do que desviar as atenções da crise e graves problemas por que passam outras instituições."

