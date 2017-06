O mundo novo

O mais recente romance de J. M. Coetzee (n. 1940) — Prémio Nobel de Literatura em 2003 — Jesus na Escola, continua a história iniciada em A Infância de Jesus (D. Quixote, 2013). A leitura deste livro não fica prejudicada caso o leitor não conheça o anterior, pois Coetzee deixa-nos a par, em poucas páginas, da breve acção que aconteceu. Continua neste livro a incómoda alegoria em que as personagens, depois de uma longa travessia oceânica, chegam a uma nova terra em busca de “uma vida nova”, onde parecem pairar (isso continua também ainda neste romance) numa espécie de limbo: ao atravessarem o mar todas as suas memórias foram limpas, não há antes, não há história, o tempo principia, e tudo é lento. “Nenhum de nós tem um passado. Aqui começamos tudo de novo. Começamos com o cadastro limpo. (…) Não tenho recordações. Mas as imagens persistem mesmo assim, tonalidades de imagens. Como isso acontece não sei explicar. Há qualquer coisa mais profunda que persiste também, a que eu chamo a memória de ter memória.”

PUB

O passado das três personagens (um homem, uma mulher, e um rapaz de seis anos — o arremedo de uma família, no entanto, sem quaisquer laços a não ser a amizade — resume-se neste novo romance ao que foi vivido no anterior, na localidade de Novella, de onde entretanto fugiram para outra, Estrella. A razão da fuga tem a ver com as dificuldades da criança, David, em se adaptar à escola. “Teremos cometido um grande erro ao tirá-lo da escola, ao educá-lo fora da sociedade, ao deixá-lo correr por aí à solta com outras crianças?”, interrogam-se.

Jesus na Escola Autoria:J. M. Coetzee

(Trad. de J. Teixeira de Aguiar)

Dom Quixote

Ler excerto

PUB

Os habitantes do novo lugar parecem viver de maneira ascética, quase sem emoções (a excepção parece ser apenas o homem, Simón), e ninguém deseja mais do que aquilo que tem. Este é o cenário inusitado dos dois últimos dois romances de J. M. Coetzee. Diferentes de tudo o que escritor escreveu até agora, mas mantendo a escrita sóbria, descarnada, e o estilo despojado que o caracterizam.

Nesta inquietante alegoria, os lugares do romance (trabalho, escola de dança, dormitórios, praia de nudismo) são pensados como símbolos; o cenário é assim uma cinzenta e monótona paisagem montada a partir de uma acumulação de elementos conceptuais que dialogam continuamente entre si. Coetzee desmonta de tal forma as estruturas em que assentam os valores da nossa sociedade, que de vez em quando dá a sensação de estar a ensaiar, em forma de sátira cómica, ou de uma estranha utopia new age, uma reformulação dos seus princípios fundamentais. Não é por acaso que David, a criança, passa o tempo a interrogar os ‘pais’ (a forma a que Coetzee recorre para interrogar o leitor: “Mas temos de ser uma família?”, Porque é que eles [os animais] têm de morrer para nos darem a carne?”, “O que são qualidades interiores?”, “O que é a caridade?”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Simón vai respondendo de acordo com as regras que conhece e acredita que está a orientar a criança “através do labirinto da vida moral”, mas tanto ele como Inés acabam por de vez em quando perder a paciência. “A verdade é que estamos fartos da sua obstinação, a mãe e eu. É como um buldózer. Espalmou-nos. Fomos espalmados. Já não temos resistência.”

David, que aos seis anos lê o Dom Quixote, e que não é uma criança como as outras (cuja inadaptibilidade à escola continua), é o centro deste novo romance, em especial a partir do momento em que, ‘obrigado’ a frequentar a escola, vai para uma academia de dança (tornando-se depois num aluno interno) em que o que lhes é ensinado é dançar “com o corpo e a alma juntos, de forma a dar vida aos números”, que assim deixam de ser “meras ideias, meros fantasmas, e tornam-se reais”. Todo o ambiente em redor da academia se assemelha ao de uma seita.

Jesus na Escola (à semelhança do livro anterior) sem ser assumidamente um “romance de ideias”, é um livro profundamente filosófico. E também bastante enigmático. São por isso várias as leituras que podem ser feitas. Logo a começar pelo título (não há no romance qualquer referência a Jesus), poderia pensar-se numa espécie de “evangelho alternativo”, em que David surge como uma “reencarnação” do “Filho de Deus”, ou um avatar — a questão da identidade, o “pai” que não é o biológico, a ideia de uma irmandade, de uma seita fechada, a sua personalidade conflituosa, a quase rejeição dos pais em prol de uma outra “realidade” salvífica que só ele conhece e, o mais intrigante de tudo, a frase pronunciada no primeiro livro: “Eu sou a verdade”, com que se esboça uma ideia de “messianismo”, (suportada pela mãe, que segundo alguém tem um “coração de couro”). Ou pode-se também entender esta narrativa como um romance pós-apocalipse, pois nada se sabe do que aconteceu antes (doenças, guerras, cataclismos?) do outro lado do mar para que todos eles tenham vindo para o novo país. Ou como uma sátira a regimes totalitários, em que os indivíduos, esvaziados de todo o desejo de individualismo, são controlados por uma organização que chama a si o dever de suprir as suas necessidades básicas. Talvez a leitura menos provável (mas nunca despicienda, tratando-se de Coetzee) será a de uma utopia de um mundo novo, dado o ambiente quase zen, o despojamento, a frugalidade e o vegetarianismo, e a condenação do trabalho realizado pelas máquinas. Mas qualquer que seja a leitura, Jesus na Escola (bem como o anterior, A Infância de Jesus) não deixam de ser os mais surpreendentes e enigmáticos romances de Coetzee.

PUB

PUB