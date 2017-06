Homenagem a Vergílio Correia assinala Dia Internacional dos Arquivos em Lisboa

O Dia Internacional dos Arquivos, que é celebrado esta sexta-feira, é assinalado pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, com uma homenagem ao historiador de arte, arqueólogo e etnólogo Vergílio Correia (1888-1944).

A homenagem é composta, durante a tarde, por um painel de palestras, a inauguração de uma exposição de fotografias inéditas de autoria de Vergílio Correia, e a exibição de um documentário de 1939.

Vergílio Correia, entre outras funções, coordenou os trabalhos arqueológicos no sítio de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, de 1933 a 1940, e anteriormente tinha sido conservador dos museus Etnológico Português e do de Arte Antiga, em Lisboa.

A homenagem ao investigador, que dirigiu também o Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, desde 1921 até à sua morte, divide-se em duas partes: a abertura da exposição de fotografia que estará patente até 28 de Setembro; e um colóquio dedicado ao "eminente intelectual", como se lhe referiu Maria dos Remédios Amaral, do ANTT.

Na sexta-feira, às 16h00, antecedendo a inauguração da mostra de fotografias inéditas, realiza-se um conjunto de palestras a sublinhar a importância do trabalho do investigador. Nuno Moita da Costa, presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, falará sobre Vergílio Correia e o movimento para a promoção da candidatura de Conímbriga a Património Mundial da UNESCO, enquanto Ana Lopes, do ANTT, abordará o espólio arquivístico de Vergílio Correia, que se encontra depositado neste arquivo.

Maria dos Remédios Amaral disse à Lusa que a Torre do Tombo adquiriu em 2005 parte do arquivo pessoal do investigador, mas este, parcialmente, encontra-se disperso, tendo destacado o trabalho do Centro de Estudos Vergílio Correia (CEVC), em Condeixa-a-Nova, na recuperação do espólio fotográfico. "São cerca de mil fotografias, sendo que vamos expor apenas 36, mas que são absolutamente inéditas e abordam os seus temas de eleição: a etnografia, a arqueologia e a história de arte", afirmou.

No espólio adquirido pelo ANTT foram também encontradas várias fotografias, algumas das quais serão incorporadas na exposição.

No painel de palestras, inclui-se ainda uma do historiador de arte Vítor Serrão, que irá traçar o "perfil de um eminente historiador de arte, arqueólogo, etnólogo, professor universitário e homem de cultura integral", e uma de Vera Mariz, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, intitulada O apaixonante caso da carga assíria do navio Cheruskia, que, segundo Maria dos Remédios Amaral, é um caso "muito pouco conhecido e estudado". Miguel Pessoa e Lino Rodrigo, do CEVC, apresentarão uma Breve história do Centro de Estudos Vergílio Correia e do seu arquivo de fotografias em chapa de vidro.

Após a inauguração e a visita guiada à exposição Vergílio Correia: Um Olhar Fotográfico, será projectado o filme Aspectos da Apanha da Azeitona em Conímbriga e no Alentejo (1939), realizado por Manuel Luís Vieira (1885-1952).

Em Setembro, o dia do encerramento da exposição é totalmente dedicado ao intelectual distinguido, em 1920, com a Ordem de Sant'Iago da Espada (grau oficial), com uma jornada de conferências intitulada Vergílio Correia: Um percurso ímpar na história, na cultura e nas artes".

O Dia Internacional dos Arquivos foi instituído pela assembleia-geral do Conselho Internacional de Arquivos em 2007. A data coincide com a criação, a 9 de Junho de 1948, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), do Conselho Internacional de Arquivos.

