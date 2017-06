Uma polémica feia

Veio na última semana escancarado nos jornais, e designadamente no PÚBLICO: o embaixador José Júlio Pereira Gomes foi nomeado secretário-geral do Sistema de Informações da República (SG-SIRP). Ana Gomes, eurodeputada e ex-embaixadora, acusa Pereira Gomes de falta de perfil psicológico para o cargo, com base em duas coisas: uma, que teria decidido abandonar Timor a 9 de Setembro de 1999, contra o desejo do Governo português; a segunda, que se estaria a preparar para esse abandono deixando à mercê das milícias os timorenses que tinham trabalhado para a Missão de Observação Portuguesa ao Processo de Consulta da ONU em Timor-Leste (MOPTL).

PUB

Pereira Gomes defendeu-se declarando que tinha saído de Timor com ordem expressa do Governo português e que só o tinha feito depois de assegurar que os timorenses que tínhamos à nossa guarda poderiam também ser evacuados. Luciano Alvarez veio depois nas páginas do PÚBLICO chamar duplamente mentiroso a José Júlio Pereira Gomes, dizendo que a decisão de sair foi imposta por ele contra a vontade do Governo português e que a sorte dos timorenses que estavam com a MOPTL lhe era indiferente. A posição de Ana Gomes parece-me de uma tremenda injustiça; a de Luciano Alvarez uma acusação injustificada e gratuita.

Em 5 de Maio de 1999, Portugal e a Indonésia concluíram na ONU, em Nova Iorque, um acordo tendo em vista a realização de um referendo sobre a independência de Timor-Leste. Na sequência deste acordo, as Nações Unidas criaram num tempo recorde uma missão (UNAMET) para preparar e realizar o referendo em Timor-Leste. O Estado português, por seu turno, criou uma missão de observadores oficiais, que teria até 30 observadores. José Júlio Pereira Gomes foi designado chefe desta missão.

PUB

Com enorme entusiasmo, o núcleo inicial da missão estava em Timor em muito pouco tempo e rapidamente criou as estruturas mínimas para a missão poder funcionar. Juntei-me a essa missão no início de Agosto de 1999, verificando que os membros iniciais lá estavam há dois meses ou mais.

A missão não tinha deliberadamente quaisquer meios de defesa próprios, incumbindo à Indonésia garantir a sua segurança. Os observadores tiveram de fazer face, ao longo de três meses, a todo o tipo de problemas e limitações, incluindo-se nestas ter malária e ter falta de água para tomar banho e de telefones de satélite cujo pagamento dependia de Lisboa, que por vezes se esquecia...

O referendo teve lugar a 30 de Agosto de 1999, o anúncio dos resultados às 11h da manhã do dia 4 de Setembro. O caos rebentou em Díli logo a seguir à hora do almoço. Os observadores foram todos para a sede da missão, levando consigo o pessoal timorense que nos tinha acompanhado ao longo daqueles meses. A sede da missão, desnuda de qualquer segurança, foi invadida por 30 observadores oficiais e dezenas de timorenses.

Passámos a tarde debaixo de fogo e sob a ameaça iminente de uma invasão da casa pelas milícias. Dada a evidente falta de vontade do Governo indonésio para nos proteger e a completa incapacidade do Governo português em nos dar qualquer tipo de ajuda, o chefe da missão, depois de consultar Lisboa, conseguiu que a UNAMET assumisse o compromisso de nos receber na sua sede, um extenso edifício e terreno murado, onde havia cerca de uma centena de militares das Nações Unidas mais 100 funcionários civis. Foi para aí que nos dirigimos numa Díli já a arder e sob tiroteio, sendo recebidos à chegada por uma saraivada de tiros vindos da estrada próxima que fizeram várias vítimas entre os timorenses, muitos dos quais debandaram.

Ao longo dos dias seguintes, a cidade de Díli transformou-se num cemitério deserto e as dificuldades da UNAMET em conseguir aceder aos seus depósitos de comida e outras necessidades acentuaram-se ao ponto de se ter entrado em racionamento de água para beber. No dia 8 de Setembro, o chefe de missão da UNAMET comunicou à missão portuguesa que havia a possibilidade iminente de evacuar toda a gente para a Austrália, incluindo os timorenses, e que se não aproveitassem a boleia não haveria outra, nem haveria onde ficar, uma vez que a cidade de Díli estava a arder.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A escolha era, portanto, entre ficar em Díli sem ter onde e à mercê das milícias, ou aproveitar a evacuação do seu pessoal que a UNAMET ia levar a cabo. Compreende-se que o Governo de Lisboa tivesse preferido que alguém da missão portuguesa ficasse em Díli. Mas era evidente que a missão, enquanto tal, não poderia subsistir a uma evacuação da UNAMET.

Foi assim que o Governo português acabou por determinar a saída de toda a gente, a 10. A missão portuguesa foi evacuada juntamente com a UNAMET para Darwin, na Austrália, e levou consigo dezenas de timorenses do seu staff e respectivas famílias. Estes são os factos. Na minha opinião, não vejo que um chefe de missão responsável, que tinha a responsabilidade da segurança e vida de dezenas de pessoas, pudesse ter tomado outra decisão ou aconselhado Lisboa em sentido diferente.

José Júlio Pereira Gomes e os outros 29 membros da Missão de Observação Portuguesa foram os únicos portugueses não militares, que me lembre, que em décadas puseram as suas vidas em risco — e puseram — ao serviço do Estado português. Regressados a Portugal, mais ninguém se lembrou deles e ninguém se lembrou de lhes enviar ao menos um cartão de agradecimento.

PUB

PUB