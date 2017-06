PS abstém-se de fazer perguntas a Teresa Morais sobre fiscalização das “secretas”

O deputado do PS Jorge Lacão absteve-se de fazer perguntas e de expressar a posição da bancada sobre a candidatura da social-democrata Teresa Morais para presidir ao conselho de fiscalização das “secretas” durante a audição prévia à eleição esta terça-feira à tarde no Parlamento.

Mas numa intervenção já no final da audiência parlamentar, o deputado João Soares considerou, ao arrepio da posição oficial da bancada e no "plano pessoal", que a candidata “tem as qualificações necessárias” para o lugar e desejou-lhe “felicidades”. PSD e CDS teceram elogios, PCP e BE assumem ter uma divergência a montante que tem a ver com o modelo da fiscalização dos serviços. A própria Teresa Morais rejeita que o seu perfil seja desadequado como argumentou o PS, sublinhando que “querem avaliar” o seu trabalho com “superficialidade”.

No início da audiência parlamentar, Jorge Lacão fez uma curta intervenção para “sinalizar três pontos”, um foi a “factualidade” do registo histórico dos pontos do currículo que a candidata do PSD tinha sublinhado anteriormente, o outro foi o reconhecimento da “dedicação” com que deputada “exerceu os mandatos anteriores” como membro do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa (SIRP).

E terminou: “Dispensamos de colocar questões sobre a idoneidade”. O deputado e vice-presidente da Assembleia da República não deu voz à posição que tem sido transmitida pelo líder da bancada do PS, Carlos César”, que considera desadequado o perfil de Teresa Morais para o cargo. Mesmo assim, sem o exigido apoio do PS, o PSD decidiu avançar com o nome que vai a votos esta quarta-feira.

