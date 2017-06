“Pereira Gomes deveria renunciar já” à chefia das secretas, diz João Soares

O deputado socialista e membro da Comissão de Defesa Nacional João Soares defende que o chefe indigitado para os serviços de informações, José Júlio Pereira Gomes, deve renunciar de imediato ao cargo e facilitar assim ao primeiro-ministro a escolha de outro nome.

“Considero que o senhor embaixador Pereira Gomes não tem condições para poder vir a ser, com a autoridade desejável e necessária, o próximo Secretário Geral do SIRP [Serviços de Informações da República Portuguesa]”, escreveu João Soares no Facebook na madrugada desta terça-feira.

Referindo-se à actuação de Pereira Gomes como chefe da missão de observação portuguesa ao referendo de Timor em 1999, tendo em conta “os testemunhos de Luciano Alvarez e José Vegar [jornalistas presentes naquele território na altura], entre outros possíveis”, João Soares é peremptório. “Na minha opinião, o senhor embaixador Pereira Gomes não teve, infelizmente, um comportamento exemplar durante a crise timorense, bem pelo contrário”. Isto porque, acrescenta, “não quis protelar a decisão de partir até ao último momento".

João Soares, que durante três anos foi membro do Conselho de Fiscalização do SIRP e agora integra uma das comissões parlamentares que irão proceder à audição do chefe indigitado das secretas, foi muito claro na mensagem pública que quis passar através daquela rede social: “Considero que o senhor embaixador Pereira Gomes deveria renunciar, já, à possibilidade de vir a ocupar tal cargo. Facilitando ao senhor Primeiro Ministro a tarefa de escolha de alguém para exercer aquelas funções”.

Soares fundamenta esta posição no facto de “conhecer, bastante bem, o SIRP” e “respeitando e admirando o trabalho dos nossos oficiais de informações”, cujo papel considera “cada vez mais importante e necessário, no contexto difícil que se está a viver na Europa e no mundo”.

Ao PÚBLICO, o deputado acrescentou que escreveu esta sua opinião porque é "exactamente" o que pensa, mas também porque há cerca de três semanas tinha manifestado, também no Facebook, uma ideia diferente. Nessa altura, desejava boa sorte a Pereira Gomes e confessava até que era um cargo que ele próprio gostaria de ter exercido.

"Na altura pareceu-me bem o perfil do embaixador, que foi secretário de Estado e é um diplomata sénior num posto importante [Estocolmo], mas não tinha associado às missões anteriores, sobretudo a Timor", disse João Soares.

E sobre Timor-Leste em 1999, não tem dúvidas: "Eu conhecia as histórias de Timor, como todos os portugueses que acompanharam toda a situação, mas também como presidente da câmara, onde me chegava muita informação. Tinha muito boas relações com eles todos - Xanana Gusmão, Ramos Horta, Ximenes Belo -, falei com vários jornalistas que lá estavam e com o outro diplomata que lá estava, Francisco Alegre".

Por tudo isso, "sabia que ele [o chefe da missão de observação do referendo] não esteve bem naquela missão", acrescenta João Soares, sublinhando que com aquela actuação "é incompatível para o cargo" de chefe das secretas.

MNE mantém confiança em Pereira Gomes

Mas uma posição diferente parece ter o ministro dos Negócios Estrangeiros, que esta terça-feira defendeu que o novo secretário-geral do Serviço de Informações é uma “muito boa escolha” e mostrou-se confiante em que “todos os esclarecimentos serão dados” e “todas as questões serão esclarecidas”.

“Na minha opinião [José Júlio Pereira Gomes] é uma muito boa escolha [para secretário-geral do SIRP] e agora aguardamos tranquilamente a audição parlamentar”, disse Augusto Santos Silva à margem de um simpósio em que participou em Madrid, citado pela Lusa.

O responsável governamental confirmou que o seu Ministério recebeu “no início desta semana” um pedido de informação da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias do parlamento sobre o chefe indigitado das secretas portuguesas, estando os serviços que tutela “a proceder à pesquisa sobre os documentos, para serem entregues à Assembleia da República”. com Lusa

