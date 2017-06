Teixeira Lopes: “Um bom resultado? É eleger vereadores no Porto”

O recém-indicado candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, João Teixeira Lopes, disse esta terça-feira que um bom resultado para o partido nas autárquicas é eleger vereadores, mas afastou qualquer entendimento pós-eleitoral com outras forças políticas.

Questionado sobre o que seria um bom resultado para o Bloco nas eleições autárquicas de Outubro, o até agora candidato à Assembleia Municipal do Porto (AMP) respondeu: "Nós concorremos para ganhar a Câmara do Porto - não podia ser de outra forma. Consideramos um bom resultado eleger vereadores do BE, que não farão qualquer tipo de aliança política com outras forças, mas aceitarão pelouros".

Prometendo fazer uma campanha “transparente e cristalina”, Teixeira Lopes criticou, na conferência de imprensa em que João Semedo renunciou à candidatura à presidência da Câmara do Porto por razões de saúde, “os golpes palacianos que têm marcado a campanha autárquica”. E disse que o BE recusa "entrar naquilo que, infelizmente, tem caracterizado tanto esta campanha, que é a jogatina, o segredo de bastidores, os golpes palacianos, aqueles que saem querendo ficar e já pensando em voltar".

Ainda sem uma data definida para anunciar a candidatura ao Porto, João Teixeira Lopes, que já disputou a presidência da câmara em três eleições (2001, 2005 e 2009), garante que vai continuar o projecto do partido desenvolvido no âmbito desta campanha e declara ser "fundamental" saber que pode contar, dentro das suas possibilidades, com João Semedo, "com as suas ideias, com a sua inteligência e com o seu sentido critico".

“Estamos habituados desde há muito a trabalhar em conjunto, a trabalhar em equipa, aconteceu em eleições anteriores, e não será desta vez diferente”, apontou, considerando que "chegou a altura de falar das pessoas", colocando-as em primeiro lugar e "continuar com redobrado entusiasmo esta campanha pela cidade solidária, pela cidade participativa, pela cidade que, recebendo bem os turistas, não pode ser tomada de assalto pelos turistas, nem pode expulsar pessoas".

"Queremos, isso sim, pessoas cá dentro, pessoas apoiadas, pessoas felizes a viver nesta cidade", defendeu.

"Chegou a altura de exigir transparência também nos processos camarários, em particular naqueles que têm por trás interesses próprios e potenciais conflitos de interesses". Estava dado o recado. Mas Teixeira Lopes não se ficou por aqui.

“Chegou a altura de perguntar ao dr. Rui Moreira por que é que o Porto perdeu 5.000 pessoas durante o seu mandato. Chegou a altura de perguntar ao dr. Manuel Pizarro por que é que as rendas [municipais] foram aumentadas quando, elas, a nível nacional, estão condicionadas. Chegou a altura de perguntar por que é que uma cidade tão envelhecida como a do Porto não tem cuidados para com os seus idosos nem tem uma rede de cuidadores", afirmou.

