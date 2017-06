Temperaturas máximas sobem oito a nove graus na quarta-feira

As temperaturas máximas em Portugal continental vão subir nesta quarta-feira entre oito a nove graus Celsius, em relação a terça-feira, prevendo-se que em algumas regiões ultrapassem os 35 graus, disse a meteorologista Cristina Simões à Lusa.

"Vamos ter uma subida acentuada da temperatura máxima no dia 7, quarta-feira, em todo o território. (...) Estamos a falar de subidas que podem chegar aos 8/9 graus em relação ao que está hoje. Por exemplo, hoje temos 25 graus em Lisboa e amanhã vamos ter 33", salientou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Cristina Simões adiantou, contudo, que, apesar da subida acentuada da temperatura, durante a semana prevêem-se algumas oscilações: "Vamos ter amanhã uma subida, depois na quinta-feira desce um pouco e na sexta-feira mais um pouco, sendo que apesar disso no Interior os valores da temperatura serão elevados. No sábado volta a haver nova subida", declarou.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, a meteorologista referiu que vão sofrer uma pequena subida e depois se manterão. "Estamos a prever durante a semana temperaturas mínimas de 17 graus para Lisboa, 12º para o Porto e 19º para Faro", disse.

De acordo com a especialista do IPMA, ao longo da semana prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com aumento temporário na quinta-feira durante a tarde nas regiões do Interior e possibilidade de aguaceiros.

