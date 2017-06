Morreu multimilionário e vendedor de armas saudita Adnan Khashoggi

O multimilionário saudita e vendedor de armas Adnan Khashoggi, conhecido pelo seu estilo de vida sumptuoso, morreu esta terça-feira, em Londres, aos 82 anos, anunciou a sua família, em comunicado.

Khashoggi, que sofria da doença de Parkinson, morreu rodeado pelos filhos, é especificado no comunicado. Este saudita, que foi um dos homens mais ricos do mundo e esteve envolvido no escândalo Irão-Contras, ocorrido durante a Presidência de Ronald Reagan.

A fortuna de Khashoggi foi avaliada em quatro mil milhões de dólares nos anos 1970.

O seu sobrinho, Dodi Fayed, foi companheiro da princesa Diana, com quem morreu num acidente de viação em Paris, a 31 de Agosto de 1997. Para a família, Khashoggi "combinou a perspicácia comercial com uma lealdade acima de toda a prova ao seu país, o reino da Arábia Saudita" e "no seu trabalho sempre apoiou os interesses do seu país".

