Forças sírias apoiadas pelos EUA iniciam ofensiva sobre Raqqa

As Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, informaram esta terça-feira que iniciaram a ofensiva sobre a cidade síria de Raqqa, a "capital" do autoproclamado "califado" do Daesh, cita a Reuters.

Entrando no bastião jihadista pelo lado este, oeste e norte, o ataque será “feroz porque o Daesh vai morrer para defender a denominada capital”, disse à Reuters o porta-voz do grupo sírio, Talal Silo, acrescentando que a ofensiva teve início na segunda-feira.

O Daesh ocupou a cidade dos grupos rebeldes em 2014 e utilizou-a como base operacional para o lançamento e planeamento de ataques contra o Ocidente. Juntamente com a batalha em Mossul no Iraque, a ofensiva de Raqqa pretende exercer cada vez maior pressão sobre o grupo terrorista e o seu “califado”.

“A coligação tem um importante papel no sucesso das operações. Além dos aviões, existem forças da coligação a trabalhar lado a lado com as Forças Democráticas Sírias”, explicou ainda Silo.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos revelou também que as forças sírias atacaram esta terça-feira a extremidade a leste de Raqqa e uma base militar nos arredores a norte da cidade.

Quem também faz parte das Forças Democráticas Sírias é a milícia curda denominada de YPG, o que levou já a Turquia a avisar que irá retaliar caso esta operação militar se torne numa ameaça para Ancara. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, citado pela Reuters.

