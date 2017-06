Embaixador interino dos EUA na China demite-se após decisão de Trump sobre Acordo de Paris

O embaixador interino dos Estados Unidos na China, David Rank, ter-se-á demitido da sua função em Pequim, capital chinesa, depois de Donald Trump ter decidido retirar os EUA do Acordo de Paris. A informação é avançada pela CNN esta segunda-feira.

PUB

“O senhor Rank tomou uma decisão”, afirmou à CNN um funcionário do Departamento de Estado norte-americano. “Agradecemos todos os anos que ele dedicou ao serviço do Departamento de Estado dos Estados Unidos”, continuou. A demissão acontece pouco antes de Terry Branstad, antigo governador do estado do Iowa, assumir o cargo de embaixador. Branstad foi a escolha de Trump para ser a função e espera-se que assuma o cargo no final do mês.

Fontes próximas do diplomata revelam à CNN que a decisão de David Rank estará directamente relacionada com a saída decisão dos EUA do Acordo de Paris, confirmada na passada sexta-feira pelo Presidente norte-americano, e de todas as posições que Trump tem tomado em relação às alterações climáticas.

PUB

Rank traçou uma carreira no estrangeiro desde 1990, tendo assumido o cargo de vice-chefe de missão da embaixada norte-americana em Pequim em Janeiro do ano passado. David Rank já exercia funções na embaixada na China quando o Acordo de Paris foi assinado.

David Rank não foi, contudo, o único membro da diplomacia norte-americana a manifestar-se recentemente contra as tomadas de posição de Donald Trump. Também o embaixador interino dos Estados Unidos no Reino Unido, Lewis Llukens, endereçou uma mensagem de apoio ao mayor de Londres, Sadiq Khan, depois de este ter sido criticado pelo Presidente norte-americano no Twitter. Em causa estavam os ataques de Londres perpetrados no sábado que mataram sete pessoas.

I commend the strong leadership of the @MayorofLondon as he leads the city forward after this heinous attack. – LLukens 3/3 https://t.co/p4dDZuCpyO — U.S. Embassy London (@USAinUK) 4 de junho de 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Elogio a forte liderança do mayo de Londres, enquanto ele conduz a cidade para a frente depois deste ataque hediondo”, escreveu Llukens num tweet.

Trump tinha criticado Khan pela forma como lidou com o ataque usando uma declaração do mayor londrino fora de contexto, considerando essa ser uma “desculpa patética”.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junho de 2017

PUB

PUB