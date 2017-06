Incêndio em loja de roupa obriga a evacuação de vários prédios em Leça do Balio

Várias casas foram esta segunda-feira evacuadas devido a um incêndio que deflagrou às 20h35 numa loja de roupa em Leça do Balio, Matosinhos, e que está a ser combatido por 81 operacionais, apoiados por 26 veículos.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro do Porto (CDOS), o alerta de incêndio foi dado às 20h35 e obrigou à retirada das pessoas do prédio de dois andares, dado que a loja se situa na cave do edifício. Posteriormente foi necessário retirar de casa as pessoas que habitam nos prédios vizinhos, mas apenas por precaução, segundo a mesma fonte.

O CDOS do Porto explicou à agência Lusa que o incêndio está confinado à loja/armazém e que não há perigo de se alastrar. Porém, os bombeiros não conseguem entrar no edifício, o que os impede de fazer o combate directo, podendo isso significar que o incêndio poder demorar algum tempo até estar extinto.

No local estão 81 operacionais dos bombeiros de São Mamede, Leixões, Leça do Balio e Pedrouços.

