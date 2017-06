Incêndio de Leça do Balio: nenhum morador do edificio terá de ser realojado

A vereadora da Protecção Civil de Matosinhos, Maria de Lurdes Queirós, disse esta terça-feira à Lusa que nenhum dos cerca de 100 moradores desalojados na segunda-feira, após o incêndio numa loja/armazém em Leça do Balio, precisa de ser realojado.

Após uma reunião realizada esta tarde com os moradores, a vereadora afirmou que vão ficar todos em casa de familiares, excepto uma idosa em cadeira de rodas que já esta manhã foi realojada no Centro Social de Leça do Balio, devido à sua mobilidade reduzida.

"Amanhã [quarta-feira] será feita uma vistoria técnica ao edifício e, mediante as conclusões, reavaliaremos a situação dos moradores", explicou. Maria de Lurdes Queirós revelou ainda que os moradores das três entradas superiores do edifício puderam entrar nas suas casas para trazer algumas roupas e pertences, já os da entrada inferior não foram autorizados, devido ao facto de ainda estarem materiais em combustão lenta no interior da loja/armazém que ardeu. Já às garagens, nenhum morador conseguiu ir devido à quantidade de água no interior, acrescentou.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de São Mamede Infesta, Carlos Gonçalves, adiantou que o incêndio está em fase de rescaldo, situação que se irá arrastar por "várias horas". "O incêndio está em fase de rescaldo da estrutura e de arrefecimento das zonas quentes, algo que irá demorar várias horas porque estamos a falar de uma área de cerca de quatro mil metros quadrados", salientou.

