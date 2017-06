“Os arguidos são presumidos inocentes”, diz Mexia

Numa conferência de imprensa em que não chegou a especificar qual das suspeitas, ou se todas, recaem sobre si na investigação em curso (estão em causa, corrupção activa, corrupção passiva e participação em negócio, segundo o Ministério Público) o presidente da EDP sublinhou “um aspecto muito importante”: “Os arguidos são presumidos inocentes”, afirmou.

“Ficou claro” que os administradores da EDP (além de Mexia, também foi constituído arguido João Manso Neto) agiram no “no contexto de actividades de representação” dos órgãos da empresa e “de decisões que representavam de obrigações legais”, declarou o presidente executivo da EDP naquela que foi a primeira explicação pública sobre a investigação que está em curso no Ministério Público às chamadas "rendas da energia" e que tem mais dois arguidos confirmados além de Mexia e Manso Neto, um administrador e um director da REN.

“Estávamos a cumprir a lei. Ninguém se sente mais frágil por cumprir a lei. Toda a gente se sente mais forte quando cumpre a lei. E foi o que nós fizemos”, sublinhou António Mexia.

“O grosso das decisões” relevantes para o processo dos contratos polémicos conhecidos por CMEC foi tomada em 1995 e 2004, afirmou ainda. “Nenhuma das pessoas que aqui está tinha assento no conselho” da empresa nesses momentos; “não nos sentimos visados”, reforçou o líder da EDP.

Sobre as rendas e remunerações, o gestor (que chegou à EDP em 2006) adiantou que "a definição desses valores não tem nada a ver com 2007", quando foram operacionalizados os CMEC. "Não tem nada a ver com a iniciativa da EDP e sobretudo não tem nada ver com este conselho que aqui está", disse António Mexia.

