Stefano Pioli vai treinar a Fiorentina nas próximas duas épocas

O treinador Stefano Pioli vai substituir o português Paulo Sousa na Fiorentina, tendo assinado contrato por duas épocas, mais uma de opção, anunciou esta terça-feira o clube italiano.

"A Fiorentina anuncia que o clube chegou a acordo com Stefano Pioli, que assinou contrato por duas épocas, mais uma terceira de opção", comunicou o clube, que acabou o último campeonato em oitavo lugar.

Stefano Pioli foi demitido há um mês do comando do Inter Milão, a três jornadas do fim do campeonato, quando ficou confirmado que os "nerazzurri", que acabaram em sétimo, não alcançavam um lugar de acesso às competições europeias.

Na Fiorentina, que Pioli representou como jogador, o técnico vai substituir o português Paulo Sousa, cujo contrato com o clube de Florença não foi renovado.

