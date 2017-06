Sérgio Conceição escreve aos adeptos: "Ponderei deixar o futebol durante um período"

Depois do comunicado emitido nesta terça-feira pelo Nantes, a confirmar a mudança de Sérgio Conceição para o FC Porto, o treinador português deixou uma mensagem aos sócios e apoiantes do clube francês, ao serviço do qual protagonizou uma época muito positiva na Ligue 1. E confessou que ponderou interromper a carreira no futebol.

"Antes de tudo isto, a minha situação pessoal fez-me ponderar deixar o futebol durante um período, uma possibilidade discutida com o meu amigo Waldemar Kita [presidente do Nantes]". Neste momento, surgiu uma oportunidade que me permite continuar a trabalhar e a viver do futebol, podendo ocupar-me da mulher que me acompanha desde os 18 anos. Por uma questão de saúde, mais do que nunca, devo estar presente todos os dias", revelou o técnico português, através de um comunicado.

Num texto dirigido aos adeptos do Nantes, Sérgio Conceição diz estar certo de que todos compreendem a situação e, revelando admiração por Waldemar Kita, explicou que não abordou o tema até agora por respeito para com o Nantes e para com a família, revelando-se grato pela oportunidade que lhe foi dada no clube francês. "Aquilo com que contribuí para o Nantes, deixa-me partir de consciência tranquila. Em seis meses conseguimos a melhor classificação desde 2004 (...)", prosseguiu.

Quando olha para trás, o treinador nascido em Coimbra vê um compromisso total com o Nantes e um trabalhado que vai desdes as bases da formação até à equipa profissional. "Tenho a certeza de que o meu sucessor dará continuidade a este trabalho e um futuro risonho ao clube".

