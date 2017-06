Rúben Semedo confirma saída do Sporting

Rúben Semedo viajou nesta terça-feira para Villarreal, nos arredores de Valência, e deverá ser anunciado nas próximas horas como reforço do quinto classificado da liga espanhola. Antes de embarcar para Espanha, o defesa, de 23 anos, afirmou que sai do Sporting com “um sentimento de gratidão”. Os “leões” deverão receber pela transferência do internacional sub-21 português um valor a rondar os 15 milhões de euros.

"Vou com um sentimento de gratidão, por tudo o que o Sporting fez por mim, mas também feliz por este novo caminho que escolhi. O Villarreal é um projecto interessante, um grande clube como todos sabem e é o que preciso neste momento. É a ambição de todos os jogadores participar na liga espanhola. Vejo com bons olhos essa oportunidade", afirmou Rúben Semedo em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Semedo, que fez na última época 31 jogos oficias pelo Sporting, disse ainda que sentiu sempre apoio em Alvalade: “Sempre me senti em casa. Agradeço e agora é continuar nesta nova viagem”. "A transferência é um salto importante, tal como foi entrar na equipa principal do Sporting. Quero dar continuidade e espero que as coisas corram bem”, conclui o defesa central, que deverá assinar um contrato de cinco anos com o Villarreal.

