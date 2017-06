Luciano Spalletti é o novo treinador do Inter de Milão

O antigo treinador de Roma, Luciano Spalletti, revelou esta terça-feira que chegou a acordo para treinar na próxima época o Inter de Milão, onde joga o português João Mário.

"Estou satisfeito por ser o novo treinador do Inter (...) tudo está pronto. Apertámos a mão", disse o técnico transalpino, no Aeroporto de Milão, antes de voar para a Nankin, China, onde se vai encontrar com o dono do clube, Zhang Jindong.

De acordo com Spalletti, de 58 anos, o acordo é válido por duas épocas, sendo que receberá quatro milhões por cada temporada. A mudança surge uma semana após ter deixado a Roma, segunda classificada do campeonato, a quatro pontos da Juventus, campeã pelo sexto ano consecutivo.

Spalletti tem relação próxima com Walter Sabatini, director técnico do Inter de Milão, também oriundo da Roma. "É uma grande pessoa e capacitado no seu trabalho, o que torna as coisas fáceis. Somos o tipo de pessoas que assumem os acordos apertando a mão", disse o técnico.

O director desportivo dos "nerazzurri", Piero Ausilio, garantiu que "o clube pensou unicamente em Spalletti" e, por isso, "aproveitou a oportunidade". "Ainda não é oficial, mas tudo vai nesse sentido", completou.

Na época passada, o Inter de Milão viveu uma época atípica, com quatro treinadores, no caso Roberto Mancini, o holandês Franck De Boer, Stefano Pioli e Stefano Vecchi, concluindo o campeonato em sétimo lugar, fora das competições europeias.

