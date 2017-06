E o sol brilhou para Bacsinszky e Ostapenko

Timea Bacsinszky e Jelena Ostapenko têm algo em comum que nunca esquecerão: vão comemorar os respectivos aniversários defrontando-se nas meias-finais do torneio de Roland Garros. Num dia em que a chuva só permitiu que se disputassem os dois encontros femininos, foram as menos favoritas que se mostraram mais determinadas a ultrapassar as adversidades. Quando as nuvens se dissiparam no final da tarde, as jogadoras entraram no court pela terceira vez, mas só Bacsinszky e Ostapenko saíram a sorrir - uma delas vai estar na final de sábado.

Bacsinszky (30.ª WTA) irá completar 28 anos quando repetir a presença nas meias-finais de 2015. A experiência da suíça foi crucial para lidar com a possante Kristina Mladenovic (13.ª), o público francês, que não parou de puxar pela favorita local, as condições de jogo lentas e com o muito vento que se fez sentir na primeira meia-hora. Mas nem por isso, Bacsinszky deixou de ser agressiva, terminando com 25 winners (mais nove que a adversária) e 27 erros não forçados (contra 34 de Mladenovic).

Só após a segunda interrupção, e já com um set e um break de desvantagem (4-6, 3-4), é que Mladenovic tentou reagir, chegando a ter um break-point no derradeiro jogo. Mas, seis horas depois do encontro ter terminado, Bacsinszky não deixou escapar o primeiro match-point e fechou com um duplo 6-4.

Ostapenko (47.ª) vai fazer 20 anos no dia em que se estreia em meias-finais de torneios do Grand Slam – é a mais jovem semifinalista em Paris desde 2007 (Ana Ivanovic). No início, a tenista letã teve também dificuldade em lidar com o muito vento e Caroline Wozniacki (12.ª), apostada na regularidade, chegou a 5-0. Mas quando as condições se tornaram mais acessíveis, Ostapenko mostrou a sua garra: reduziu para 4-5 e ganhou confiança para dominar os dois sets seguintes, apesar das duas interrupções, a primeira das quais quando se preparava para servir a 5-2 do segundo set.

Após um segundo break no set decisivo, Ostapenko serviu a 5-2 para somar a terceira vitória em terra batida sobre a ex-número um mundial, todas este ano. Mas ao contrário do que aconteceu em Charleston e Praga (onde Wozniacki dispôs de um match-point), Ostapenko não cedeu mais nenhum ponto e venceu, por 4-6, 6-2 e 6-2.

A letã assinou 38 winners, contra somente seis de Wozniacki – nas duas rondas anteriores, a dinamarquesa tinha somado 26 em cada. Ostapenko é treinada pela espanhola Anabel Medina Garrigues – que, até 2011, era a tenista com mais títulos (10) conquistados na terra batida, até ser ultrapassada por Maria Sharapova (11) e Serena Williams (13).

Na quarta-feira disputam-se os outros dois quartos-de-final femininos – Karolina Pliskova-Caroline Garcia e Simona Halep-Elina Svitolina – e os quatro derradeiros encontros masculinos: Rafael Nadal-Pablo Carreño Busta, Novak Djokovic-Dominic Thiem, Andy Murray-Kei Nishikori e Stan Wawrinka-Marin Cilic.

