Exposição de Almada Negreiros na Gulbenkian recebeu 135 mil visitantes

A exposição dedicada a Almada Negreiros na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que encerrou na segunda-feira, recebeu um total de 135 mil visitantes em quatro meses, o que a torna "uma das exposições de arte mais visitadas de sempre" na instituição.

José de Almada Negreiros. Uma maneira de ser moderno, que esteve patente entre 3 de Fevereiro e 5 de Junho, teve horários alargados até à meia-noite no último fim-de-semana, devido ao grande fluxo de público: ali terão acorrido mais de sete mil pessoas, que formaram longas filas de espera.

Com curadoria de Mariana Pinto dos Santos, historiadora de Arte e investigadora integrada do Instituto de História de Arte da Faculdade de Ciência Sociais e Humanas, em colaboração com Ana Vasconcelos, conservadora do Museu Calouste Gulbenkian, esta exposição deu a ver as variadíssimas linguagens artísticas que Almada experimentou ao longo da vida.

As curadoras colocaram em relevo as suas pesquisas matemáticas e geométricas em pintura, as obras no espaço público da cidade de Lisboa, o carácter de narrativa gráfica que se encontra em vários dos seus trabalhos, o diálogo com o cinema, e a importância do auto-retrato na sua obra, entre outros aspectos do trabalho deste nome fundamental do modernismo português.

A mostra reuniu perto de quatro centenas de obras, muitas delas inéditas, e aconteceu cerca de um quarto de século depois da última retrospectiva dedicada ao artista.

Almada Negreiros (1893-1970) deixou uma vasta obra de pintura, desenho, teatro, dança, romance, contos, conferências, ensaios, livros manuscritos ilustrados, poesia, narrativa gráfica, pintura mural e artes gráficas, cuja produção se estendeu ao longo de mais de meio século.

