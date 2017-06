Narciso associa candidatura ao Senhor de Matosinhos e almoça com bispos e padres

Em dia de festa do Senhor de Matosinhos, Narciso Miranda abre as portas da sua sede e arranca em campanha para as autárquicas, com a “bênção” do santo padroeiro da cidade que o candidato considera ter ajudado a desenvolver e a modernizar, ao longo dos 27 anos em que presidiu à câmara.

PUB

O candidato independente confessa que quis associar o “simbolismo” do Senhor de Matosinhos à abertura da sede onde fará a sua primeira intervenção pública como candidato à presidência da câmara. “Entendi que seria a data perfeita para o fazer”, declarou.

“Candidato-me, porque sinto que há um vazio político em Matosinhos, onde há uma grande crispação e muita gente de costa voltadas, mas há uma outra razão: quero contribuir para a união dos matosinhenses “, disse ao PÚBLICO Narciso Miranda que, enquanto autarca, era muitas vezes referido por “Senhor de Matosinhos”.

PUB

Na intervenção que farána inauguração da sede, Narciso vai anunciar os nomes dos candidatos às quatro juntas de freguesia do concelho, dois dos quais já desempenham essas funções, tendo sido eleitos pelo movimento independente de Guilherme Pinto. António Mendes, presidente da União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora, e Rodolfo Mesquita, que lidera a União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, recusaram o convite para se recandidatarem pelo PS nas eleições autárquicas de 1 de Outubro, mas aceitaram o convite do independente Narciso Miranda.

Bruno Pereira é o cabeça de lista à União de Freguesias Custóias, Balio e Guifões e Paulo Grua aceitou o convite para liderar a lista à União de Freguesias de Matosinhos/Leça. O candidato à assembleia será divulgado nos próximos dias.

Narciso Miranda tem uma agenda cheia nesta terça-feira. O dia começa na Igreja Matriz de Matosinhos onde assistirá à missa, no meio do povo, que decorre no âmbito dos festejos do Senhor de Matosinhos, após o que marcará presença num almoço promovido pela Santa Casa da Misericórdia matosinhense. O bispo do Porto, António Francisco dos Santos, e o bispo emérito de Setúbal, D. Manuel Martins são também convidados para este almoço que conta com a participação dos 12 párocos de Matosinhos.

Depois da inauguração da sede, a meio da tarde, o dia para o antigo presidente das câmara termina com uma sardinhada com amigos e apoiantes da sua candidatura numa barraquinha do Senhor de Matosinhos.

PSD já tem candidato

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Enquanto Narciso se lança na campanha, o PSD aprovou, finalmente, o nome de Jorge Magalhães para liderar a candidatura a Matosinhos, depois de Joaquim Jorge ter sido recusado pela distrital social-democrata. O nome do médico Jorge Magalhães foi aprovado com 28 votos a favor, um contra e um branco, numa reunião alargada da comissão política distrital. Antes, o líder da distrital, Bragança Fernandes, reuniu-se com o presidente e o vice-presidente da concelhia de Matosinhos.

Em declarações nesta segunda-feira ao PÚBLICO, José António Barbosa, presidente da concelhia de Matosinhos, não poupou Bragança Fernandes pela forma como conduziu o processo autárquico e reafirmou que “Joaquim Jorge seria o melhor candidato para o partido”.

Na sexta-feira, o líder da distrital jantou com Jorge Magalhães na Estalagem Via Norte onde estavam três outras figuras do PSD, durante o qual foi confrontado com um telefonema de José António Barbosa, que o questionou sobre o significado do repasto.

PUB

PUB