A EDP em curto-circuito

A pérola das rendas anuais da EDP que dá pela pomposa designação de Custos de Manutenção do Equipamento Contratual (CMEC) está em curto-circuito. António Mexia foi constituído arguido após buscas na sede da empresa. Espero que as investigações da Polícia Judiciária façam luz sobre os contratos milionários das rendas do mercado eléctrico. Com 2,6 milhões de portugueses em risco de pobreza e exclusão social, o ordenado mensal de António Mexia como presidente executivo da EDP é escandaloso. Faço votos pela efectivação do ditado “não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe”

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Tortura ao contrário

Que me desculpem os crentes nos benefícios da delação premiada, mas não consigo ver esta figura de outra forma que não uma espécie de tortura exercida às arrecuas. Outra coisa que também não consigo é aceitar, esteja de ânimo leve ou pesado, a ideia de que certos fins, por mais que desejáveis, justificam todos e quaisquer meios.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Fuga e evasão Fiscal

Um estudo publicado recentemente, realizado com base nos dados dos Panama Papers, conseguiu estimar com precisão a verdadeira extensão dos prejuízos para o erário público da fuga e evasão fiscal. Os autores optaram por focar-se nos países escandinavos, onde tradicionalmente estas práticas não são tao frequentes. Analisando o documento, os investigadores concluíram que a fuga e evasão fiscal se concentra nas classes de rendimentos mais elevados. Assim sendo, constataram que o top-10 dos rendimentos pagava 90% do valor devido em imposto e que os 0,01% “mais ricos” conseguiam um benefício/prémio de 30%. Em sentido inverso, as classes médias e baixas, em média, registavam benefícios líquidos resultantes de fugas fiscais de apenas 3%.

A globalização beneficiou, de forma exponencial, os multimilionários, ao rentabilizar o capital acima do trabalho, potenciando a formação de um enorme fosse de rendimentos. Além disso, tornou demasiado fácil para as famílias mais ricas ocultarem a sua riqueza em offshores, o que está a contribuir para erodir as receitas fiscais do Estado e, por essa via, a aumentar as desigualdades, levando ao crescimento de movimentos populistas, demagogos e perigosos. Em Portugal, assim como no resto do planeta, o peso destes valores é ainda mais grave do que nos países escandinavos, evidenciando a importância de repensar o futuro, para o bem das gerações futuras e, sobretudo, para preservar a paz entre os povos.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

PÚBLICO Errou

No texto “Por descaminhos se descobrem diamantes no Alto Minho”, publicado ontem no Local Porto, a artista Mariana Barrote foi identificada como Mariana Barroso.

