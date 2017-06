Foi por amor que quiseram estar ali. Foi de amor que quiseram falar, num desafio a “gente que não representa ninguém, muito menos os muçulmanos”. Em silêncio, empunhando cartazes ou ramos de flores, centenas de pessoas, muitas centenas, reuniram-se numa vigília aos pés da Tower Bridge para homenagear as vítimas dos ataques de sábado e avisar que Londres não se deixará vencer pelo medo, nem dividir pelo ódio.

“Estamos todos a jejuar. Este é o mês sagrado do Ramadão, mas quisemos vir aqui mostrar a nossa solidariedade com os que morreram, dizer que somos todos londrinos e que estamos todos juntos”, explica Zakaria à frente de um grupo de 30 jovens da associação Muslim Aid. Nas mãos trazem folhas onde garantem: “Não temos medo. Amamos Londres”. Ali mesmo ao lado, já com a vigília a terminar, outra associação muçulmana estende um cartaz para as lentes dos fotógrafos: “Amor para todos. Ódio para ninguém”. Bem perto, um grupo de imãs explica aos jornalistas porque é importante estar ali, porque é que os três homens que no sábado atacaram gente indefesa a poucas centenas de metros daquele local “não são muçulmanos”.

Zakaria teme que a repetição destes ataques alimente o racismo e a islamofobia. “Mas a verdade é que estamos todos a sofrer. O terrorismo afecta-nos todos”, diz, contando que nos atentados de Julho de 2005, quando “morreram pessoas de todos os credos” no metro de Londres, a sua escola foi usada como centro de emergência para acorrer às vítimas.

Elisa, de 14 anos, veio à vigília com duas amigas e admite que tem medo de um novo ataque. “Mas não vou deixar de fazer nada do que faço, porque isso é o que os terroristas querem”. Seraphine Neville também se confessa inquieta. Trabalha mesmo ao lado de Borough Market, onde dezenas de pessoas foram esfaqueadas. “No nosso subconsciente sabemos que algo pode sempre acontecer. Mas temos de seguir em frente. Não podemos viver com medo”.

No palco montado junto ao Tamisa, Sadiq Khan, o primeiro mayor muçulmano de Londres, repete o tom de desafio. “Quero deixar uma mensagem muito clara aos extremistas doentios e demoníacos que cometerem estes crimes. Nós vamos derrotar-vos. Vocês não vão vencer”.

Com a multidão a dispersar, depois dos discursos e de um minuto de silêncio, Cedric Whilby chega com a mulher e o filho de 11 anos para deixar um ramo de flores num memorial que vai crescendo. “Há algumas pessoas que tentam dividir a sociedade e não os podemos ignorar. Mas não podemos reagir de forma irracional porque isso só cria mais divisões”, diz, explicando que conhece bem a desconfiança que muitos muçulmanos enfrentam agora nas ruas. “Lembro-me bem de ter 15 anos e passar a vida a ser assediado pela polícia, só porque era negro e isso fazia de mim um potencial criminoso”, diz. “Os políticos precisam de ter muito cuidado com a forma como reagem para não dar uma vitória aos extremistas”.

