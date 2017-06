Keep calm and carry a pint” — resistir ao terrorismo de cerveja em punho

Entre as muitas imagens que foram surgindo no rescaldo do ataque terrorista de sábado em Londres, há uma que se tem destacado e já teve milhares de partilhas nas redes sociais: a do “homem que não deixou o terrorismo interromper-lhe a cerveja”, como foi descrito esta espécie de vedeta improvável, num tweet publicado no domingo de manhã.

PUB

Viral photo captures man fleeing London Bridge, pint in hand - https://t.co/yKh0Dwwjyf pic.twitter.com/fZbAgiJ1nQ — What You Know, Rocks (@WhatYouKnowRock) June 5, 2017

Para muitos britânicos que recusam a ideia de que o país e a sua capital estão em choque e paralisados pelo medo, este homem, que no meio de uma multidão em fuga do ataque terrorista segura o seu copo de cerveja (pint, como é designado em inglês) com uma expressão de alguma tranquilidade, tornou-se uma espécie de símbolo de resistência.

PUB

Em poucas horas, motivou uma série de tweets bem-humorados com que os britânicos fazem fé do seu sentido de humor capacidade de reacção e espírito “keep calm and carry on”, celebrizado durante a Segunda Guerra Mundial e agora actualizado para “keep calm and carry a pint”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Evacuar? Ok, mas esta cerveja custou-me seis libras, vou levá-la comigo”, comentou um utilizador do Twitter.

A postura do desconhecido do copo não escapou às críticas nas redes sociais, mas quem lhe apontou o dedo não ficou sem troco: “As pessoas que estão a criticar este tipo obviamente não são britânicas. Nós achamos isto: a) engraçado b) admirável”, tweetou outro inglês no domigo de manhã.

The people hating on this guy are blatantly NOT British. We find this a) funny and b) admirable. — Sgt.Big_Bubbles! (@Big_Bubbaloola) 4 de junho de 2017

PUB

PUB