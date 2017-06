Arábia Saudita e outros quatro países cortam relações com o Qatar

Bahrein, Egipto, Arábia Saudita, Iémen e Emirados Árabes Unidos anunciaram esta segunda-feira a suspensão das relações diplomáticas e o corte de ligações aéreas e marítimas com o Qatar, acusando o país de apoiar o terrorismo. O pequeno mas influente emirado defende-se das acusações e classifica a decisão dos cinco países como uma "violação da soberania", cita a Associated Press.

A decisão sem precedentes está a ser encarada como um dos mais graves episódios de divisão entre os mais poderosos países do Golfo. Ao boicote liderado pelos sauditas, anunciado de madrugada, juntou-se nas últimas horas o Iémen, avança a BBC.

Riade anunciou a decisão através agência de notícias saudita, comunicando que seriam encerradas todas as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas com o Qatar. De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada para "proteger a segurança nacional dos perigos do terrorismo e do extremismo".

Na base desta decisão estão supostos comentários ao emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, que Doha diz terem sido publicados por hackers no site da agência de notícias estatal. Nesses artigos, o emir é citado a elogiar o Irão como um “poder islâmico”, rival da Arábia Saudita, e a criticar Riade. A decisão chega duas semanas depois de os mesmos quatro países terem bloqueado o acesso online aos media do Qatar, como a Al Jazeera.

A Arábia Saudita e o Egipto afirmam querer “proteger a sua segurança nacional dos perigos do terrorismo e do extremismo”, cita a Al Jazeera, enquanto Bahrein sustentou a sua decisão acusando o Qatar de “minar a segurança e estabilidade” do país e de “interferir nos seus assuntos internos”.

Por ordem de Abu Dhabi, os diplomatas do Qatar têm agora 48 horas para sair dos Emirados Árabes Unidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar considera a decisão “injustificada”.

O corte diplomático irá também afectar a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, a Etihad Airways. Em comunicado, a companhia informou que irá suspender todos os seus voos de e para o Qatar. A medida entra em vigor esta terça-feira e prolongar-se-á "até nova ordem". Não se sabe ainda como é que a decisão irá afectar as restantes companhias aéreas.

No documento partilhado, o Sheikh Tamim é citado a afirmar que “não existe razão para a hostilidade árabe ao Irão”, bem como a elogiar a relação do Qatar com Israel. O alegado comunicado do Qatar partilhado por piratas informáticos elogia ainda as tropas militares libanesas do Hezbollah. O Qatar nega a veracidade do documento, que garante ter sido “fabricado”. Ainda na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros garantia que os responsáveis pelo ataque cibernético iriam ser “julgados de acordo com o crime” e lembrava a existência de uma “lei internacional”.

A Al Jazeera sublinha ainda que media dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita continuam a comentar os alegados comentários do Sheikh do Qatar, apesar de o país já ter negado a história. Já esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que "o quotidiano dos cidadãos e residentes não deverá ser afectado".

Rex Tillerson, secretário de Estado dos EUA, espera que a decisão não afecte a luta contra o terrorismo, cita o El Pais. Em Sidney, o governante norte-americano sublinhou que encoraja as partes “a sentarem-se e resolverem as diferenças”.

