S. João enche hotéis de quatro e cinco estrelas do Porto

A pouco mais de duas semanas do S. João, a ocupação dos hotéis de quatro e cinco estrelas do Porto já superou os 90%, revelou a Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP) em comunicado ao PÚBLICO.

PUB

A ATP avançou, ainda, que os dados recolhidos junto dos hotéis demonstram que “a estadia destes visitantes no Porto e Norte é agora mais longa, sobretudo pela oferta alargada de programas, pelas várias unidades hoteleiras disponíveis e pela crescente atractividade do destino”.

Contactado pelo PÚBLICO, o director-geral do The Yeatman, Jan-Erik Ringertz, avançou que o hotel de cinco estrelas, localizado perto das Caves do Vinho do Porto e com uma vista privilegiada sobre o Douro, já está lotado para o S. João, “há mais de seis semanas”. “O The Yeatman tem sempre muita procura nesta época, mas este ano superamos todas as expectativas”, explicou o director. Os programas planeados pelo hotel de luxo, como “um jantar no Restaurante Gastronómico e um Arraial de São João”, “esgotaram logo, sem haver qualquer necessidade de divulgação”.

PUB

O Hotel Teatro também confirmou a tendência. Susana Tavares, directora-geral do estabelecimento de quatro estrelas situado na Rua Sá da Bandeira, revelou que o hotel está cheio durante a festividade mais popular do Porto. “[Esta] sempre foi uma data de bastante procura, para o Hotel Teatro”, explicou a directora.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os que lotaram as reservas do The Yeatman “vêm de todos os cantos do mundo, mas são sobretudo portugueses de vários pontos do país”, disse Jan-Erik Ringertz. Já Susana Tavares é mais específica: para além de portugueses, o alojamento vai receber, principalmente, turistas vindos de Espanha, Alemanha e Brasil.

Para Filipe Ortigão Guimarães, director executivo da ATP, “a procura que a região regista para o São João é só mais um indicador de como este destino se afirmou e se tornou uma escolha de consenso internacional”. Na época festiva, a mesma entidade anunciou que vai estar no Aeroporto do Porto, para distribuir martelos e balões de São João com a marca Visit Porto.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB