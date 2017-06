Transporte turístico no Porto passou a obedecer a novas regras

Esta segunda-feira, os transportes que passeiam os turistas pelo Porto começaram a cumprir as novas regras que limitam a sua circulação no centro da cidade. O Porto tornou-se, assim, na primeira cidade portuguesa a ter um regulamento de transporte turístico, que já havia sido aprovado em executivo camarário a 31 de Janeiro e publicado em Diário da República, em Abril.

As paragens próprias para autocarros hop-on-hop-off, tuk-tuk e minitrain já estão assinaladas, bem como os percursos onde cada um pode circular, desde o centro até às zonas mais periféricas. Os veículos podem circular entre as 9h e as 20h, não estando autorizados a andar nas faixas BUS ou zonas residenciais e a estacionar nas paragens usadas pelos transportes colectivos.

Cristina Pimentel, vereadora da mobilidade da Câmara Municipal do Porto, afirmou que este foi um trabalho “muito complexo e de quase três anos” entre o município e os operadores, que tiveram que se adaptar às novas regras e a pensar numa forma nova de operarem na cidade. Ao todo, são três operadores licenciados de autocarros turísticos, três de tuk-tuk e dois de minitrain que “já estão a cumprir integralmente as novas normas”.

Uma das novidades é o incentivo e a preocupação com as boas práticas ambientais. Segundo o regulamento, vão ser atribuídos benefícios a quem contribua para um ambiente mais sustentável, respeitando a norma Euro. O prazo de adaptação para os operadores de autocarros turísticos que estão neste momento licenciados é de dez anos. Depois disso, só poderão circular neste circuito os autocarros totalmente livres de emissões de dióxido de carbono. No caso dos tuk-tuk os operadores vão ter cinco anos para se adquirir veículos totalmente eléctricos.

Esta era uma actividade que até agora não estava licenciada e operava livremente. “Alguém tinha que começar e começamos nós”, afirmou Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, sublinhando que este se trata de um serviço “que cria emprego e tem uma tradição na cidade”, mas que era necessário “encontrar formas de utilizar os recursos da cidade, que são recursos escassos, de uma forma organizada, de tal maneira a que todos possam conviver melhor”.

O autarca sublinhou ainda que seria aconselhável que os restantes municípios adoptassem o mesmo modelo, pois “seria benéfico para todos”.

Uma medida "urgente"

Para quem conduz transportes turísticos, este regulamento vem alterar as paragens e os locais que costumam percorrer. Isabel é condutora de tuk-tuk e considera que o novo regulamento era “urgente” devido ao aumento do turismo e à pequena dimensão do centro histórico do Porto. A mudança mais visível que sente é a alteração do ponto principal de venda dos bilhetes, que até agora era nos Clérigos mas onde agora é proibida a circulação destes transportes. No entanto, sublinha que “a câmara disponibilizou vários outros lugares” para poderem parar e fazer as tours.

A condutora fala ainda na importância de “não ter sido uma decisão unilateral”, pois o lado dos operadores foi tido em conta e houve tempo para se adaptarem. “Ainda vamos ver como é que isto vai mexer no negócio em si”, conclui.

Já do lado de quem conduz os autocarros turísticos que todos os dias se vê passar no Porto está Manuel Teixeira, que diz ter um defeito a apontar no regulamento: a retirada destes transportes da faixa BUS. “Nós somos um serviço regular especializado como outro qualquer. Se têm trânsito nesta faixa, ainda mais trânsito vamos apanhar na outra faixa e mais tempo demoramos”, acrescentou. De resto “está tudo bem”.

“Este é um regulamento que está à frente do seu tempo”

Rui Moreira sublinhou que a relutância demonstrada inicialmente pelos operadores era “natural” e está resolvida, dando o exemplo de Mário Ferreira, responsável pela empresa Douro Azul, uma das operadoras turísticas a circular no Porto, com a Blue Bus, que no início se opôs.

Em declarações ao PÚBLICO, Mário Ferreira considera que este “é um regulamento que está à frente do seu tempo, pois o Porto é a primeira cidade portuguesa a aplica-lo” e acrescenta que as novas regras vão permitir “um serviço de maior qualidade, quer do ponto de vista ambiental para a cidade, quer para os turistas que vão usufruir de novas frotas”.

O empresário falou também num “avultado investimento” a ser feito para que os autocarros cumpram as exigências. No caso da Douro Azul, os valores chegaram aos dois milhões de euros em novos autocarros e na renovação e modificação dos comentários turísticos em 16 línguas, devido à alteração dos percursos.

Texto editado por Ana Fernandes

