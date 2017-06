Níveis muito elevados de radiação ultravioleta e risco de incêndio a Sul

Catorze zonas do país apresentam neste segunda-feira risco "muito elevado" de exposição à radiação ultravioleta (UV), informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Penhas Douradas, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Sines, Funchal e Porto Santo (Madeira) e Santa Cruz das Flores (Açores). As regiões de Santarém, Angra do Heroísmo (ilha Terceira, Açores) e Horta (ilha do Faial) apresentam risco "elevado".

Para as regiões que apresentem maior risco de exposição à radiação ultravioleta, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, desaconselhando a exposição das crianças ao sol. Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é "baixo", 3 a 5 ("moderado"), 6 a 7 ("elevado"), 8 a 10 ("muito elevado") e superior a 11 ("extremo").

Relativamente às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 14 e 23 graus Celsius, no Porto entre 11 e 21, em Vila Real entre 10 e 21, em Viseu entre 8 e 21, em Bragança entre 8 e 23, na Guarda entre 8 e 20, em Castelo Branco entre 12 e 26, em Coimbra entre 11 e 22, em Santarém entre 13 e 25, em Évora e Beja entre 11 e 28 e em Faro entre 16 e 32.

Para as região autonóma da Madeira, prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade e vento moderado de nordeste, soprando por vezes forte nas zonas montanhosas. Para os Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado, com abertas ao longo da tarde, neblinas e vento fraco.

Risco "muito elevado" de incêndio em Portalegre e Faro

A segunda-feira será também um dia de risco "muito elevado" de incêndio nos concelhos de Nisa, no distrito de Portalegre, e Castro Marim, Tavira e Alcoutim, em Faro. Em risco "elevado" estão por sua vez alguns concelhos dos distritos de Évora, Beja, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Vila Real, Braga e Bragança.

O alerta é emitido no dia em que o IPMA revelou o Boletim Climatológico relativo a Maio. O mês foi "extremamente quente" em Portugal continental, o terceiro mais quente desde 1931, e o estado de seca meteorológica manteve-se em quase todo o território.

“No final deste mês [Maio] cerca de 70% do território estava na classe de seca moderada”, é referido no boletim. Já no final do mês de Abril, 96% do território estava em seca fraca a moderada e apenas a região do Algarve não se encontrava em situação de seca.

Segundo o documento, verificou-se em relação a 30 de Abril um desagravamento da seca na região Noroeste do território e um agravamento na região Sul, com o aumento da área em seca moderada.

Em Maio, o valor médio da temperatura máxima do ar foi de 24,96 graus celsius. Segundo o IPMA, a temperatura apresentou grande variação ao longo do mês, sendo de realçar os valores muito altos da temperatura máxima a partir do dia 20.

