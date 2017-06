Think tank próximo do PSD recusa reestruturação e aconselha mais excedentes no OE

A melhor solução que Portugal tem para garantir a sustentabilidade da sua dívida pública é apontar durante a próxima década para excedentes orçamentais primários sucessivos de 3%, algo que permitiria colocar o rácio da dívida abaixo dos 100% do PIB no período de 10 anos, defende um estudo publicado pela Plataforma para o Crescimento Sustentável (PCS), uma associação que conta na sua direcção com vários militantes do PSD. Os diversos cenários de reestruturação da dívida analisados são considerados como “irrealistas, inviáveis e nefastos”.

PUB

O relatório, publicado esta segunda-feira com o título Que Caminhos para a Dívida Pública Portuguesa? é uma espécie de uma resposta ao relatório do grupo de trabalho da dívida do PS e Bloco de Esquerda apresentado em Abril, que defendia, para além de diversas alterações na gestão da dívida a curto prazo, que o Governo deveria tentar junto de Bruxelas uma reestruturação, envolvendo reduções das taxas de juro e alargamento dos prazos dos empréstimos concedidos pelos parceiros europeus.

O relatório realizado pela PCS – associação que tem o ex-ministro e ex-vice presidente do PSD Jorge Moreira da Silva como presidente fundador – recusa que uma reestruturação da dívida seja a solução para o caso português.

PUB

São estudados três cenários de reestruturação. Os dois primeiros envolveriam um corte da dívida detida por investidores privados, que permitiria reduzir substancialmente o peso da dívida no PIB. No entanto, diz o estudo, Portugal seria excluído dos mercados e os bancos portugueses sofreriam perdas de 25 a 30 mil milhões de euros.

Nesses cenários, assinalam os autores, o Estado não teria capacidade para capitalizar os bancos e as regras europeias imporiam perdas aos detentores de depósitos, o que obrigaria à aplicação de controlos de capital. “Trata-se de pôr Portugal numa situação muito próxima daquela que a Argentina viveu em 2001”.

No terceiro cenário, o relatório analisa a possibilidade de uma reestruturação dos empréstimos concedidos a Portugal pelos parceiros da zona euro. É esta a sugestão feita pelo grupo de trabalho da dívida do PS e Bloco de Esquerda, que também não recomenda uma reestruturação da dívida dos privados.

Neste caso, o estudo da PCS defende que uma extensão dos prazos e redução dos juros são de difícil aplicação prática e trazem vantagens relativamente reduzidas. Seja no caso de uma extensão de dívida, diferimento dos prazos ou mesmo haircut da dívida é salientada a existência de “incontornáveis dificuldades políticas”, incluindo problemas de ordem legal, defendendo-se que os efeitos positivos apenas seriam sentidos a longo prazo.

Ao recusar a reestruturação, o relatório tenta mostrar que isso não significa que a sustentabilidade da dívida seja impossível. “Assegurar uma trajectória sustentável da dívida pública num contexto de grande incerteza internacional é uma tarefa que, sendo muito exigente, está ao nosso alcance”, diz o relatório, que mostra depois os números em que baseia essa convicção.

Os autores dizem que a combinação de saldos primários com um excedente em torno de 3% PIB (em 2016 o excedente foi de 2%) com taxas de crescimento nominais acima dos 3% ao ano “permitiriam reduzir a dívida pública a um ritmo razoável, e no espaço de 10 a 15 anos, trazê-la para valores significativamente abaixo de 100% do PIB”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O relatório deixa ainda algumas recomendações daquilo que podem ser as propostas portuguesas para o debate europeu sobre o peso da dívida. É sugerida a mutualização da dívida através da emissão de eurobonds até 60% da dívida de cada um dos países, o que no caso português traria uma poupança estimada em 0,5% do PIB, ao ano. E aconselha-se também que o Mecanismo de Estabilidade Europeu compre as OT detidas actualmente pelo BCE.

Noutro ponto de desacordo com o relatório do grupo de trabalho do PS e do Bloco de Esquerda, o estudo agora publicado diz que, na gestão da dívida, o melhor é continuar a alargar a maturidade da dívida portuguesa, para que os montantes a amortizar em cada ano sejam mais reduzidos, facilitando deste modo o acesso do país aos mercados.

O estudo foi realizado pelo grupo de trabalho da PCS para a Finanças Públicas, coordenado por Joaquim Miranda Sarmento.

PUB

PUB