EDP dá explicações sobre suspeitas de corrupção

"A sede da EDP foi na passada sexta feira objecto da visita de um Procurador da República do DCIAP, acompanhado da Polícia Judiciária, com o objetivo de realizar buscas. A visita dos referidos elementos insere-se no âmbito de uma investigação que teve origem numa denúncia anónima e reporta-se a matéria relacionada com a extinção dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e a sua substituição pelo regime dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) - iniciada no ano de 2004 - e visou a obtenção de elementos documentais relacionados com os referidos procedimentos". Uma explicação que repete o que já havia sido comunicado na sexta-feira, mas que esta segunda-feira foi partilhado ao mercado, através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Num dia em que as acções da eléctrica abriram a sessão em bolsa em trajectória descendente, a EDP, liderada por António Mexia, entretanto constituído arguido no processo, acrescentou mais uma vez que "a administração da EDP facultou aos investigadores o acesso irrestrito a toda a informação e foi prestada toda a colaboração com vista ao esclarecimento dos factos".

E anunciou ainda que, por um lado, "a EDP procederá hoje [segunda-feira] à consulta do processo após o que, durante o dia de amanhã, realizará uma conferência com o mercado".

No âmbito da investigação, além de António Mexia, também foram constituídos arguidos o presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, o administrador da REN João Conceição, e um dos directores da empresa de transporte de energia, Pedro Furtado.

Na sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas aos escritórios em Lisboa da EDP, da REN e da Boston Consulting Group (BCG), dando seguimento a uma investigação que decorre no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). Em causa estão suspeitas sobre "crimes de corrupção activa, corrupção passiva e participação económica em negócio”.

