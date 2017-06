Rússia acelera rumo à Taça das Confederações

Foi um jogo particular que teve a selecção de Portugal como fio condutor. De um lado, a Rússia, adversária do campeão europeu na fase de grupos da Taça das Confederações, do outro a Hungria, rival da equipa portuguesa na corrente fase de apuramento para o Mundial 2018. Em Budapeste, os visitantes ganharam de forma concludente (0-3), deixando bons indicadores para o torneio em que competirão na qualidade de anfitriões.

Há jogadores que partem, naturalmente, na linha da frente para assegurar um lugar no “onze” quando a competição começar — e um deles será seguramente Fyodor Smolov. Aos 20’, o avançado do Krasnodar inventou o lance do 0-1: partiu de trás da linha de meio-campo com a bola dominada, ultrapassou um adversário e viu-se ladeado por outros dois, altura em que puxou a bola para o pé esquerdo, furou entre a oposição checa, entrou na área e finalizou com precisão.

Foi o momento alto do jogo, que ficou ainda mais desequilibrado quando o avançado Márton Eppel introduziu a bola na própria baliza, quando cumpria missões defensivas na sequência de um pontapé de canto da Rússia. Foi aos 40’ de uma primeira parte em que a Hungria assustou somente num golpe de cabeça após um livre indirecto.

Com o habitual carrossel de substituições no segundo tempo (nestes encontros de carácter particular são permitidas seis), o jogo ficou mais descaracterizado, mas a desatenção defensiva dos magiares voltou a sair-lhes cara. Aos 89’, na sequência de um lançamento lateral ainda no meio-campo defensivo, a Rússia chegou ao 0-3, por Dmitry Poloz.

A Hungria, actual terceira classificada do Grupo B de acesso ao Mundial 2018, confirma que precisa de afinações antes do jogo com Andorra, na sexta-feira. O embate com Portugal, esse, está agendado para o dia 3 de Setembro, já depois da participação da selecção nacional na Taça das Confederações, que arranca a 17 de Junho.

Também em contexto de preparação, a Macedónia e a Turquia empataram sem golos, em Skopje, enquanto a Bélgica derrotou a República Checa por 2-1. Sem poder contar com Eden Hazard, a recuperar de uma operação ao tornozelo, a selecção orientada por Roberto Martínez apoiou-se na capacidade finalizadora de outro jogador do Chelsea. Michy Batshuayi inaugurou o marcador aos 25’, mas a vantagem belga só durou quatro minutos. Na resposta, Michal Krmencík, avançado do Viktoria Plzen, igualou a partida no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Do banco saltou ao intervalo o jogador que decidiu a partida. Fellaini, de cabeça na sequência de um lance de bola parada, fixou o 2-1 final. Um bom tónico, antes do jogo do líder do Grupo H na Estónia.

