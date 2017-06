Pepe perto de rumar ao PSG

O Paris Saint-Germain terá, segundo noticia o jornal Marca, garantido nas últimas horas a contratação do central Pepe, tricampeão europeu pelo Real Madrid, batendo os italianos do Inter de Milão na corrida pelo central, depois de o treinador da equipa parisiense, Unai Emery, ter forçado uma decisão dos donos do PSG.

PUB

Jorge Mendes, que lidera ainda os processos de James Rodríguez e Mbappé, poderá ter aproveitado a final de Cardiff para encerrar as negociações que colocam um ponto final na relação de uma década de Pepe com os "merengues".

Perante a proposta de renovação de um ano com o Real Madrid e a relutância de Pepe, que pretendia um vínculo válido até 2019, as sondagens da China e o interesse do Inter de Milão deixaram perceber que o internacional português dificilmente continuaria em Espanha.

PUB

A proximidade do Mundial da Rússia e a possibilidade de continuar a competir numa grande Liga (italiana) afastou a possibilidade chinesa. Mas quando o Inter se preparava para selar o acordo, o PSG terá forçado uma mudança de planos. A confirmar-se a mudança de Pepe para Paris, o defesa reencontrará Antero Henrique, novo director desportivo do clube.

PUB

PUB