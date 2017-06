Final da NBA: Warriors na frente por 2-0

Os Golden State Warriors voltaram a dominar os campeões Cleveland Cavaliers neste domingo, em Oakland, vencendo por 132-113 e vão para o Ohio a liderar a final da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) por 2-0, como aconteceu em 2016.

No regresso de Steve Kerr ao banco, os Warriors, que tinham triunfado no embate inicial por 113-91, selaram o 14.º triunfo em outros tantos jogos nos play-offs, graças a Kevin Durant e Stephen Curry, que formaram uma dupla "infernal", desta vez acompanhados por Klay Thompson.

O reforço Durant, que procura o primeiro anel, terminou com 33 pontos, 13 ressaltos, seis assistências, cinco desarmes de lançamento e três roubos de bola, enquanto Curry conseguiu o primeiro "triplo duplo" da carreira nos play-offs (32 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos). Por seu lado, Thompson contribuiu com 22 pontos (oito em 12), merecendo ainda destaque os 12 pontos, seis assistências e seis ressaltos de Draymond Green, prejudicado pelas faltas, e os 10 pontos de Shawn Livingston.

Em termos colectivos, destaque pela positiva, para os 18 pontos triplos marcados (em 43 tentados), e, pela negativa, para os 20 turnovers, 13 dos quais na primeira parte, contra os quatro – recorde empatado da NBA em finais – do primeiro jogo.

Pelos Cleveland Cavaliers, LeBron James foi o melhor, com o oitavo "triplo duplo" em finais, igualando o recorde de Magic Johnson - dos Los Angeles Lakers - ao finalizar o jogo com 29 pontos, 14 assistências e 11 ressaltos.

Kevin Love, com 27 pontos e sete ressaltos, foi o melhor ajudante de LeBron James, enquanto Kyrie Irving somou 19 pontos e sete assistências, mas só acertou oito de 23 lançamentos de campo.

A formação de Cleveland entrou mais agressiva do que no primeiro jogo e ganhou seis pontos de avanço (3-9), mas os Warriors reagiram (13-14) e, depois, com um parcial de 13-2, passaram a vencer por 10 pontos (26-16).

Os Cavaliers, com LeBron James ao comando, lograram, porém, estancar a fuga dos locais, que, no entanto, nunca perderam o comando do marcador e atingiram o final de um primeiro período frenético a vencer por 40-34.

No início do segundo período, os Warriors voltaram a fugir (47-35 e 50-38), mas, como aconteceu no primeiro, a equipa de Cleveland, foi-se mantendo por perto, colocando-se a um ponto (59-58 e 61-60).

O intervalo chegou com três pontos a separar as duas equipas (67-64) e o equilíbrio manteve-se até aos 5m42s do final do terceiro período (86-82), altura em que os anfitriões conseguiram novo parcial de 13-2, passando a vencer por 99-84. O derradeiro parcial começou com os Warriors a ganhar por 14 pontos (102-88) e não teve grande história, pois os locais aumentaram o avanço para 18 (115-97) e, depois, para 22 (121-99), ainda a 6m22s do fim. Já com os suplentes em campo, o jogo fechou com um triunfo dos locais por 132-113.

A final prossegue na próxima quarta-feira, em Cleveland, pelas 21h locais (às 2h da manhã de quinta-feira em Lisboa), e os campeões estão "obrigados" a ganhar.

