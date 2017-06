Mundial sub-20: Itália e Inglaterra nas meias-finais

Itália e Inglaterra qualificaram-se esta segunda-feira para as meias-finais do Mundial de futebol de sub-20, com os transalpinos a vencerem a Zâmbia, no prolongamento (3-2), e os ingleses a baterem o México (1-0).

Depois do apuramento sul-americano de Venezuela e Uruguai, coube às selecções europeias garantir um lugar na meia-final.

O jogo entre Itália e Zâmbia obrigou a “tempo extra”, num duelo em que os africanos se colocaram cedo em vantagem, com um golo (4’) de Daka, e que se tornou ainda mais difícil para os italianos com a expulsão de Pezzella (43’).

Apesar da contestação, o árbitro equatoriano Roddy Zambrano entendeu que o lateral esquerdo fez falta sobre Chilufya num lance em que o avançado zambiano se isolava.

Mesmo com menos um jogador, a Itália empatou o jogo, por Orsolini (50’). A nova vantagem da Zâmbia, por Sakala (84’), DiMarco respondeu com o 2-2 (88’), levando o jogo para prolongamento. Na meia-hora adicional, e com menos um jogador desde os 43 minutos, foi Vido (111’), num canto apontado por DiMarco, a aparecer entre os centrais para fazer o 3-2 e qualificar a Itália.

O último semifinalista é a Inglaterra, a única equipa que não necessitou de recorrer a prolongamento ou penáltis para estar nas meias-finais, vencendo o México por 1-0, graças a um golo de Solanke (47’).

Os ingleses também ficaram reduzidos a dez jogadores, por acumulação de amarelos de Onomah. Nas meias-finais, agendadas para quinta-feira, os ingleses defrontarão a Itália. O Uruguai, equipa em prova com melhor registo na competição (duas presenças em finais, em 1997 e 2013), defrontará a Venezuela.

