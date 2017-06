José Fonte, concentrado na Letónia, lembra que "não há jogos fáceis"

O defesa José Fonte assegurou nesta segunda-feira que a selecção pensa em exclusivo no jogo com a Letónia e frisou que a Portugal "tem de ganhar" se quiser continuar a depender de si próprio na qualificação para o Mundial 2018.

Apesar de admitir que tem havido algumas "conversas" no grupo sobre a participação na Taça das Confederações, o central fez questão de sublinhar que os jogadores têm de estar "120% concentrados" na partida com os letões.

"Conversas há sempre, mas o foco total é na Letónia. É nisso que temos de estar 120% concentrados. É um jogo que temos de ganhar se quisermos depender de nós próprios. O pensamento não é outro que não na Letónia", afirmou José Fonte, em conferência de imprensa.

O internacional luso, de 33 anos, que falava aos jornalistas minutos antes de mais um treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras, lembrou mesmo as dificuldades que a selecção nacional enfrentou no primeiro jogo com a Letónia, em Novembro do ano passado, no Algarve.

"Não há jogos fáceis. Basta dois, três ou quatro jogadores não terem a atitude própria e já começa a complicar. Temos de abordar o jogo de maneira séria, como temos feito até aqui. Se o fizermos, conseguiremos ganhar. O facto de serem uma selecção com ranking baixo não significa nada. No Algarve foi um jogo difícil", referiu.

A selecção portuguesa de futebol começa nesta segunda-feira a preparar o duelo com a Letónia, na sexta-feira, de qualificação para o Mundial 2018, sendo que o treino, inicialmente agendado para as 17h, se atrasou, uma vez que os jogadores foram submetidos a um controlo antidoping.



