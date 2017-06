Hazard afastado dos relvados após fractura no tornozelo

O avançado Eden Hazard fracturou o tornozelo direito durante um treino da selecção belga de futebol, confirmou esta segunda-feira a federação, depois de ter dado conta da indisponibilidade do jogador do Chelsea para os próximos dois jogos.

“Eden Hazard está fora dos encontros com a República Checa [particular] e com a Estónia [de qualificação para o Mundial 2018], depois de ter sofrido uma entorse no tornozelo no treino de hoje, numa acção individual”, lia-se no Twitter oficial da seleção belga.

Pouco depois, a mesma fonte confirmou que “exames médicos revelaram que Eden Hazard fracturou o seu tornozelo direito”. Após cinco jogos, a Bélgica lidera o Grupo H de qualificação europeia para o Mundial 2018, com 13 pontos, mais dois do que a Grécia, segunda classificada, e mais três do que a Bósnia-Herzegovina, terceira.

