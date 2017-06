FC Porto próximo de concluir acordo com Sérgio Conceição

Está iminente o anúncio oficial pelo FC Porto do acordo com Sérgio Conceição, treinador escolhido para as duas próximas temporadas. O impasse negocial foi ultrapassado e a resistência do presidente do Nantes, Waldemar Kita, quebrada com as contrapartidas dadas pelos “dragões”.

O emblema francês recebe o avançado belga Joris Kayembe, a título definitivo, e o defesa Chidozie, por empréstimo de um ano, com opção de compra de 12 milhões e euros. O médio Sérgio Oliveira fica à margem das negociações, depois de ter sido sugerido pelos portistas e recusado pelo Nantes, clube a que o futebolista esteve cedido na última temporada.

Entretanto, os seis milhões de euros exigidos pelo Nantes para “rasgar” o contrato que prende Sérgio Conceição aos franceses até 2020 – valor usado para desmobilizar o FC Porto – diluíram-se nas negociações, podendo subsistir um acerto de contas a envolver uma compensação financeira. Sérgio Conceição terá já abdicado de um contrato mais vantajoso para poder regressar à Invicta, podendo ter ainda que incluir alguns prémios devidos pelo Nantes nas negociações finais.

Estabelecidos os termos gerais do acordo, falta apenas confirmar alguns aspectos particulares, nomeadamente no que diz respeito aos dois futebolistas envolvidos na troca. Este é, apesar de tudo, um dado praticamente adquirido, pelo que o FC Porto estará em condições de apresentar o sucessor de Nuno Espírito Santo nas próximas horas.

