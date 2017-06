Sporting anuncia regresso do voleibol, 22 anos depois

O voleibol está de regresso ao Sporting, 22 anos depois de o clube ter deixado a modalidade, num projecto que contará com o internacional português Miguel Maia, ex-jogador do clube. "O Sporting Clube de Portugal informa que, depois de 22 anos de ausência, o voleibol volta a ser modalidade oficial do clube", refere a equipa leonina na sua página oficial, acrescentando que Miguel Maia "será o capitão de equipa" e o primeiro reforço.

O clube esclarece também que a equipa do Sporting "competirá na primeira divisão" já na próxima época, a de 2017-18. "Com esta aposta no voleibol, o clube dá mais um passo seguro na sua caminhada para a glória, reforço do ecletismo e dignificação dos seus princípios e valores de que nunca abrirá mão", afirma o clube num comunicado publicado no site oficial.

"Este era o desejo dos amantes de voleibol, até porque o Sporting viveu grandes momentos nesta modalidade. É mais um regresso de topo nesta reestruturação promovida pela direcção", destacou Miguel Maia., que olha para o futuro com ambição. "Temos de ter os pés bem assentes no chão. Contudo, teremos equipa para lutar por títulos. Já me imagino no Pavilhão João Rocha com as bancadas lotadas".

No seu palmarés, os "leões" contam com cinco títulos de campeão, o último dos quais conquistado em 1993-94, época em que Miguel Maia representava a equipa e um ano antes de a direcção do Sporting decidir acabar com a secção.

Nos últimos anos, o voleibol português tem tido na Fonte do Bastardo, Sporting de Espinho e Benfica os principais candidatos, com os "encarnados" a vencerem quatro dos últimos cinco campeonatos (somam sete títulos no total).

O clube português com mais títulos continua a ser o Sporting de Espinho, com 18, o último dos quais em 2012. Esta temporada, o clube venceu a Taça de Portugal, perdendo na final do campeonato com o Benfica, equipa que também venceu a Supertaça.

